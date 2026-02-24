株式会社Gホールディングスは、アニメ『ハイキュー!!』のスマートフォンゲーム『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』略称『ハイドリ』の3周年を記念して、2026年2月24日（火）より3周年キャンペーンの開催、2026年2月25日（水）20時00分よりスペシャルなゲストをお迎えして3周年記念生放送を実施いたしますことをお知らせいたします。

■3周年記念生放送決定！

ハイドリ3周年を記念して、2026年2月25日（水）20時00分から公式生放送～第5回目「マネージャーの部屋」～を実施します。過去に実施した生放送と同様、烏野高校排球部マネージャー清水潔子 役「名塚佳織さん」、同じくマネージャーの谷地仁花 役「諸星すみれさん」がMCを務めます。今回は白鳥沢学園高校排球部、白布賢二郎 役「豊永利行さん」梟谷学園高校排球部、 木兎光太郎 役「木村良平さん」、赤葦京治 役「逢坂良太さん」をゲストとしてお迎えします。生放送内では、ゲーム内で開催中のイベント内容や今後のアップデート情報、初公開の情報まで内容盛りだくさんでお届けする予定です。また、ゲストの方々に参加していただくバラエティコーナーなども用意しておりますのでお見逃しなく！生放送で情報をいち早くチェックして、3周年もハイドリを存分にお楽しみください。▼生放送の視聴はこちらYouTube：http://www.youtube.com/@haikyu_haidoriX（旧Twitter）：https://x.com/haikyu_haidori

■3周年記念キャンペーン開催！ イベントなど盛りだくさん！

本日から3周年を記念したキャンペーンを開催！ハイドリをより多くの方に楽しんでいただけるスペシャルなイベントや新コンテンツが実装されています。ぜひ最後までチェックしてみてください！

▼3周年記念抽選会開催！

ゲーム内で2月24日から開催する限定イベント、「3周年ステージ」と連動したスペシャルなプレゼントキャンペーンを2月26日から開催予定！3周年ビジュアルを使用した『3周年記念クリアポスター』または『3周年記念ビジュアルカード』を合計210名様にプレゼントいたします！イベントステージをプレイすると応募券が獲得でき、ゲーム内の抽選会に参加いただけます。さらに今回のプレゼントキャンペーンには確定券での申し込みもできるのでプレゼントが必ずGETできる大チャンス！ハイドリを思いっきり楽しんでプレゼントのチャンスをぜひ掴んでください。プレゼントキャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！詳細は後日、公式Xにてお知らせいたします。続報をお待ちください！

▼生放送開催記念ログインボーナス

生放送を記念して特別ログインボーナスを開催中！2月19日～2月27日の期間中、ゲーム内にログインすると毎日豪華な報酬をGETできます。ログインして「プレミアムガチャチケット」や「プレイヤーの結晶（アイコニック）」などの豪華報酬を手に入れましょう。【ログインボーナス開催期間】2月19日00:00～2月27日23:59まで

▼3周年記念カレンダーログインボーナス開催！

3周年を記念して、普段とは一味違うカレンダー形式のログインボーナスを実施！7日間連続ログインすると「プラチナガチャチケット」が獲得できます。毎日ログインして豪華報酬をゲットしましょう！【ログインボーナス開催期間】3月1日00:00～3月28日23:59まで

▼ストーリーモードに新章追加

ストーリー新章と新ステージが登場します。新ステージは推奨戦力も高くなっているので戦力をさらにアップさせて挑みましょう！【実装期間】2月26日11:00～

▼チームレベル上限解放

今まで140レベルが上限だったチームレベルが、150レベルまで上限が解放されます。試合リピートやスキップチケットをうまく活用して、どんどんチームレベルを上げましょう！【実装期間】2月26日11:00～

▼『スーパーアイコニック』日向翔陽・孤爪研磨復刻！

『スーパーアイコニック』日向翔陽と孤爪研磨が「交換」に再登場します。前回手に入れられなかった方も、今回のチャンスをお見逃しなく！【イベント期間】3月1日11:00～4月1日10:59まで

▼飛べ！ヒナガラス再登場！

ミニゲーム『飛べ！ヒナガラス』が期間限定で再登場！ハイスコアを目指して挑戦し、様々な報酬を獲得しましょう。こちらは1日3回まで挑戦できます。プレイ回数はイベント期間中、毎日0時にリセットされます。【イベント期間】2月24日13:00～3月8日23:59まで

▼オートマッチ経験値が10倍に！

オートマッチで普段の10倍の経験値が獲得できます。育てたいキャラクターや新しく迎え入れたキャラクターを育成し、チームをさらに強化しましょう！【イベント期間】2月24日13:00～3月29日23:59まで

▼ぐんぐん道場開催！

チームレベル経験値が通常の3倍獲得できます。さらにイベントの達成度報酬では、「ぐんぐんバー」が最大3個までゲットできます。この機会にプレイヤーを大幅レベルアップしましょう！【イベント期間】2月24日13:00～3月8日23:59まで

▼マイルーム掃除報酬が3倍に！

掃除機能の報酬獲得量が3倍に！この期間に自分の部屋や色んな人の部屋を綺麗に掃除しましょう。【イベント期間】2月24日13:00～3月8日23:59まで

▼ストーリーモードでゴールド4倍

ストーリー新章追加を記念して、ストーリーモードでゴールドのドロップ量が4倍に！ストーリーモードを進めてゴールドをたくさん手に入れましょう。【イベント期間】2月26日11:00～3月4日23:59まで後日開催予定のイベントや特別企画の詳細は生配信にて発表予定です。気になる続報や最新情報をたっぷりお届けしますので、ぜひ配信でチェックしてください！皆さまのご視聴をお待ちしております！※イベント・キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

■『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』とは？

アニメ『ハイキュー!!』がスマホゲームで登場！ちびキャラ3Dモデルで楽しむ本格バレーボールゲーム『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』（iOS、Android）略して#ハイドリ。アニメに登場したキャラクターが集結！メンバーの編成は自由自在！あなただけのチームで夢を掴め！

■アニメ『ハイキュー!!』とは

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。 そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

タイトル： ハイキュー!! TOUCH THE DREAMジャンル ：夢のチームで“頂”を目指せ!!青春バレーボールゲーム配信開始日 ：2023年2月28日（火）ハイドリ公式Xアカウント： https://x.com/haikyu_haidoriハイドリ公式HP： https://www.touchthedream.jp/対応OS： iOS、Android著作権表記：©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS ©G Holdings Co., Ltd. ©DAYAmonz Co.,Ltd.