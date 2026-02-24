東京アセット株式会社(東京都渋谷区、代表：西村 則光)は、「一棟売却コンシェルジュ」 https://www.tokyo-asset.jp/sale_concierge/ 「一棟購入コンシェルジュ」 https://www.tokyo-asset.jp/buy_concierge/ サービスを2026年2月24日(火)よりサイトリニューアルオープンいたしました。





「一棟売却コンシェルジュ」 https://www.tokyo-asset.jp/sale_concierge/ は一棟アパート・一棟マンション・一棟ビルなど1棟不動産全般を高く売却、早く売却、安全に売却する為の売主様に寄り添ったコンシェルジュのような各種不動産コンサル情報を発信しています。





「一棟購入コンシェルジュ」 https://www.tokyo-asset.jp/buy_concierge/ は一棟アパート・一棟マンション・一棟ビルなど1棟不動産全般を安く購入、早く購入、安全に購入する為の買主様に寄り添ったコンシェルジュのような各種不動産コンサル情報を発信しています。





「一棟売却コンシェルジュ」＆「一棟購入コンシェルジュ」は東京アセット株式会社が運営し、売主様、買主様の売却時及び購入時のお悩みの方が一番良い形、気持ちが晴れる形で、金融機関融資相談、節税対策、相続対策等のお悩みを日本全国で対応しております。

お客様の不動産のコンシェルジュとして些細なことでもお気軽にご相談いただけます。









【運営会社概要】

サイト名 ：「一棟売却コンシェルジュ」＆「一棟購入コンシェルジュ」

商号 ：東京アセット株式会社

資本金 ：7,777,777円

所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階

所属団体 ：公益社団法人東京都宅地建物取引業協会

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会





