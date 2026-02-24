ファイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役：清水直子)は、2026年2月25日～27日に東京ビッグサイトで開催されるCare Show Japan 2026に出展いたします。





ファイン組パッケージ(表)





ファイン組パッケージ(裏)





本展示では、島根大学医学部および島根県歯科医師会との約12年にわたる共同研究によって得られた「咀嚼(そしゃく)機能による要介護・死亡リスク推定技術」をご紹介します。この研究成果は、世界的に信頼される医学誌『The Lancet Healthy Longevity』に掲載された大規模コホート研究に基づいています。

会場では、以下の3つのポイントを展示・公開いたします。









【本出展の3つの注目ポイント】

1.歯科医師の知見 × 大学の研究

共同研究から生まれた、歯科医師の専門的知見とAIによる自動解析を融合させた判定システムを公開します。島根県全体での取り組みから健康リスクを推定するフローを実際にご覧いただけます





2.12年にわたる研究を支えた「15秒グミ簡易検査」の展示

研究の検体として採用されている、当社のキシリトール入りグミ「ファイン組(グミ)」を展示します。むし歯の原因とならない「歯に信頼マーク」付きで、適度な弾力、大きさ、そして長期の研究に使用されたグミが、いかにして研究データを支えてきたかをご紹介します。





3.来場者参加型！「咀嚼テスト体験」2日目、3日目にご来場者の方には、実際に「ファイン組」を噛んでいただく咀嚼テストを体験していただけます。咀嚼能力の測定から、将来の要介護・死亡リスク推定に至るまでのスムーズな流れを、身をもってご確認いただけます。

※会場での判定はデモであり、実際の判定は行いません。

※グミキャンディの試食サービスは行いません。





ブース装飾にはLEDを活用した先進的な装飾を採用しており、展示会装飾におけるモデルケースとしても一見の価値がある空間となっております。









■出展概要

● 出展イベント： Care Show Japan 2026

● 開催時期 ： 2026年2月25日(水)～27日(木)

● 会場 ： 東京ビッグサイト 東4ホール

● ブース番号 ： 東4F-07









■会社概要

● 会社名 ： ファイン株式会社

● 所在地 ： 東京都品川区南大井3-8-17

● 代表者 ： 代表取締役 清水直子

● 事業内容： 歯ブラシ・口腔ケア用品の企画・製造・販売、介護用品開発、

OEM/ODM、研究連携によるヘルスケアソリューション開発

● URL ： https://www.fine-revolution.co.jp/