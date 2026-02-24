2026年3月20日（金・祝）六甲山アスレチックパークGREENIA未就学児アスレチック『チビドランド』オープン＆バラエティアスレチック『ヤッホイ』リニューアルの詳細情報を公開！
六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区、社長：妹尾昭孝）が運営する、屋外アスレチック施設として日本最大※の「六甲山アスレチックパーク GREENIA（グリーニア）」は、シーズン営業開始日である2026年3月20日（金・祝）に、未就学のお子様が楽しめるアスレチックエリア「Chibidoland（チビドランド）」エリアを人気動画クリエイター「フィッシャーズ」監修のもとオープンします。併せて、同じくフィッシャーズ監修のバラエティアスレチック「yahhoy（ヤッホイ）」エリアでもアスレチック4ポイントをリニューアルします。
未就学児アスレチック「Chibidoland（チビドランド）」は、全面に人工芝を敷くことで安全性を高めたうえで、計12ポイントのアスレチックを設置する未就学のお子様を対象とした新エリアです。また、保護者がお子様を間近で見守れる日除け付きの休憩小屋も併設して快適性も向上し、全ての世代がより安全・安心に楽しめるアスレチックとなりました。
バラエティアスレチックエリア「yahhoy（ヤッホイ）」では、従来の難易度の低い5ポイントを撤去し、新たに難易度を高めた大人まで楽しめる4ポイントを設置してリニューアルします。
また、「Chibidoland（チビドランド）」エリアオープンを記念し、未就学児の入場券を半額で購入できるWEBキャンペーンを本日より開催いたします。キャンペーン期間中に限り、2026シーズン中使用可能な未就学児の入場券を通常価格1,500円のところ、750円で販売いたします。キャンペーン情報の詳細は次の記載内容をご確認ください。
※屋外アスレチック施設の中で日本最大 〇調査対象：日本全国にある屋外アスレチック施設182施設 〇調査手法：施設運営者への電話による聞き取り調査 〇調査時期：2026年1月30日～2月9日 〇調査機関：株式会社マーケティング・リサーチ・サービス
Chibidoland（チビドランド）アスレチック詳細
未就学児アスレチック「Chibidoland（チビドランド）」に新設されるアスレチック全12ポイントのうち、6ポイントの情報を公開
Yahhoy（ヤッホイ）新設アスレチックイメージ
バラエティアスレチック「yahhoy（ヤッホイ）」に新設される全4ポイントのアスレチックのイメージを公開
未就学児入場券WEB半額キャンペーン概要
新エリア『Chibidoland』の誕生を記念し、お子様のアスレチックデビューを応援する特別キャンペーンを実施いたします。
【特典内容】 未就学児（4～6歳）の入場券を通常価格の50％OFFで販売
【発売価格】 750円（通常価格：1,500円）
【販売期間】 2026年2月24日（火）14:00 ～ 3月31日（火）23：59
【有効期間】
六甲山アスレチックパークGREENIAの
2026シーズン中（3月20日～11月15日）に限り有効
【購入方法】
Webket公式サイト限定（事前決済）
※0～3歳のお子様は入場無料です。
※Webketサイト限定販売のため、窓口での当日販売はございません。
≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫
■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）
■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98
■営業期間 2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日） ※冬季は六甲山スノーパークとして営業
■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付
■休場日
木曜日、6月16日（火）、6月17日（水）、6月19日（金）
※ただし、3月26日（木）、4月2日（木）、4月30日（木）および7月23日（木）～8月27日（木）は営業
■利用料金 ※表記価格は全て、税込価格です。
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/d41d4110da0604f4949bc9c1d1cd6c404b9ada71.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1