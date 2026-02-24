ベクトル検索に対応、サイボウズ Garoon連携や生成AI連携(RAG)などの機能を強化〜エンタープライズサーチ「QuickSolution® Ver.14.0」を販売開始〜































■2. サイボウズ Garoon 連携に関する機能強化(オプション)



住友電工情報システム株式会社は、エンタープライズサーチ「QuickSolution® (クイックソリューション) Ver.14.0」を2026年2月2日より販売開始しました。本バージョンではベクトル検索*1に対応し、セマンティック検索(意味を理解した検索)を刷新しました。加えて、サイボウズ Garoon（ガルーン）の掲示板を検索対象に追加、生成AI連携(RAG*2)機能*3の回答精度向上など、さまざまな機能を強化しています。これにより、必要な知見へ迅速にアクセスできる環境を整え、ナレッジ活用を促進します。4つの市場調査*4でシェア1位を達成しているQuickSolution®は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。さらに、スキャンした画像PDFなども画像OCR検索で簡単に探し出せます。また、生成AI連携(RAG)機能により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用し生成AIと連携することで膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報をもとに対話形式で情報を提供することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXを支援します。QuickSolution® Ver.14.0で新たに搭載した主な機能は下記の通りです。■1. ベクトル検索への対応(オプション)ベクトル検索に対応し、セマンティック検索(意味を理解した検索)を刷新しました。従来のキーワード検索とベクトル検索を融合し、綿密なチューニングを重ねることでハイブリッド検索*5を実現しています。FAQやマニュアルのように、多様な言い回しや表記揺れが存在する文書でも、ベクトル検索で情報を広く拾いながらキーワード検索の精度で絞り込むことで、必要な情報を漏れなく迅速に見つけられます。また、生成AI連携(RAG)機能の回答精度も大幅に向上しています。これにより、社内情報の潜在的な価値を最大限に引き出し、情報検索にかかる時間を削減することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXをこれまで以上に推進します。検索可能なデータの種類として、Garoonの掲示板に対応しました(クラウド版、パッケージ版)。従来のファイル管理に加えて、掲示の内容や添付ファイルなどを全文検索できます。社内ファイルサーバなども含めて横断的に検索できるため、保管場所を気にせず目的の情報を素早く探し出せます。これによりGaroon上の情報活用をより一層推進します。・ファイル管理のサムネイル／ビューワ対応Garoonのファイル管理において、検索結果のサムネイル表示に対応しました。Garoon上の情報探しを視覚的にも支援します。また、検索にヒットしたデータを検索画面上でビューワ表示できるようになりました。高機能なビューワにより、検索キーワードを含む箇所をダイレクトに表示します。ビューワ上ではヒット箇所がハイライト表示され、ヒットしたページだけをページ送りすることもできるため、検索結果の確認効率が大幅にアップします。■3. 生成AI連携(RAG)に関する機能強化(オプション)・回答精度の改善生成AIに渡すテキスト情報の範囲見直しなどにより、回答の精度を向上しました。・対応する生成AIモデルの拡充以下の生成AIモデルに対応しました。・ChatGPT ：GPT-5.1、GPT-5.1 chat、GPT-5、GPT-5 mini、GPT-5 nano・Gemini ：Gemini 3 Pro・Claude ：Claude Sonnet 4.5、Claude Opus 4.5・Web API対応Web APIを用いて生成AI連携を使用できるようになりました。これにより、回答精度の高いQuickSolution®のRAGを組み込んだアプリケーション開発が可能になりました。■4. ファイルサーバ検索に関する機能強化・アクセス日時保持機能の改善ファイルサーバ検索におけるアクセス日時保持機能を改善し、サムネイル／ビューワ機能との併用ができない制限を撤廃しました。■5. 管理者向けの機能強化・調査用ファイル収集の高速化管理ツールにおける調査用ファイルの収集機能を見直しました。弊社サポートへの問い合わせにおいて、調査に必要なQuickSolution®のログや設定ファイルをスムーズに収集できるため、問題解決までの時間短縮に貢献します。・バージョンアップに必要なファイルの収集ツールQuickSolution®の設定ファイルやシステムデータなどを一括して収集するツールを作成しました。バージョンアップやサーバ移行時の作業を支援します。■6. 稼働環境／その他の変更・Red Hat Enterprise Linux 10対応QuickSolution®サーバの稼働環境として、Red Hat Enterprise Linux 10に対応しました。・ライセンス体系の名称変更下記の通りライセンス／モデルの名称を変更しました。https://digitalpr.jp/table_img/1653/128572/128572_web_2.png今後もますます需要が見込まれる、AIエージェント時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution®は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。*1：ベクトル検索の仕組み及び詳細は、【ベクトル検索とは(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/vector-search/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260224_D)】をご参照ください。*2：RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。詳細は【RAGとは(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/rag/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260224_D)】をご参照ください。*3：QuickSolution®の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。GPT-5.1、GPT-5.1 chat、Gemini 3 Pro、Claude Sonnet4.5、Claude Opus 4.5などの最新生成AIモデルとの連携により、社内情報RAGを実現可能です。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することでセキュアに生成AIを活用できます。*4：QuickSolution®は、下記の4つの市場調査レポートでシェア1位の四冠を達成しました。富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017〜2025年版」検索エンジン パッケージ市場 (ベンダーシェア 2016〜2024年度)(9年連続)アイ・ティ・アール「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」検索・探索エンジン市場：ベンダー別売上金額シェア(2017〜2024年度)(8年連続)デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2019〜2025年度版」エンタープライズサーチ／検索エンジン市場：ベンダー別出荷金額・出荷社数シェア(2018〜2024年度)(7年連続)(https://mic-r.co.jp/mr/03500/)富士キメラ総研「人工知能ビジネス総調査 2022年版」ナレッジマネジメントソリューション市場(2021年度)*5： ハイブリッド検索は、複数の異なる検索手法を組み合わせることで、検索結果の精度や関連性を向上させる技術です。以上■QuickSolution®について・Webサイトhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260224_D・5分で分かるQuickSolution®カタログ＆事例資料QuickSolution®の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260224_D・Webセミナー(ウェビナー)のご案内多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution®の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。「企業内検索」で、かんたん業務改革！・企業内検索で業務効率化・RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果・ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法・DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめ・システムへの検索エンジン組込で競争力強化お申し込みはこちらhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260224_D・主な特長大容量：1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2〜3秒で検索、数100TBまで拡張可能、オンプレ／クラウド(SharePoint Online、Box、Garoonなど)の豊富な検索対象を横断検索高精度：検索漏れなく重要文書を上位表示、類似文書の集約表示で結果の重複を防止、セマンティック検索(文字列＆ベクトル検索のハイブリッド)、適合性フィードバックサムネイル／ビューワ：検索結果でサムネイル表示、ビューワでヒット箇所を直接表示／ハイライト生成AI連携：RAG対応、生成AIが社内情報を回答、ファイルのアップロード不要、漏れや重複のない検索により高精度回答、閲覧権限を考慮簡単・安心運用：直観的な操作性、Click Navi®で技術伝承、充実の権限管理整理・分類・活用：お気に入り／共有タグで整理・分類、Know-Whoで情報活用充実の分析機能：検索結果の可視化、文書分類／クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出豊富な実績：スマホ／タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応システム連携：純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携多彩な検索対象：ファイルサーバ(Amazon FSx、PowerScale(旧Isilon)、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、楽々Webデータベース 等の横断検索■登録商標について・QuickSolution、クイックソリューション、楽々Document、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。・Garoon、ガルーン は、サイボウズ株式会社の商標または登録商標です。・ChatGPT、GPT、OpenAIは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Gemini、Vertex AI、Google、Google ドライブは米国 Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。・Amazon Bedrock、AWS、Amazon FSxは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の商標または登録商標です。・SharePoint、Microsoft、Microsoft 365、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Box は、米国 Box Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Click Navi、楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。・PowerScale、Isilonは、米国 Dell Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・NetApp は、米国 NetApp, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Notesは、HCL Technologies Ltd.の商標または登録商標です。・ArcSuite は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。