±èÀþ¤Ç¤Î¸òÎ®µòÅÀ³«ÀßÂè£·ÃÆ¡Ö¤Ò¤È¤¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹ £Ä£Ï£Î£Ä£Ï£Î¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
ÆîÂÀÅÄ¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È²«¶âÄ®¡¦Æü¥Î½ÐÄ®¥¨¥ê¥¢¤È¤ÎÂç²¬Àî¹°èÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
ÃÏ°è¤È¶¦Æ±¤ÇµòÅÀ¤ò±¿±Ä¡¤£³·î28Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¡¤ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆîÂÀÅÄ³èÀ²½¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼ £Î£Ð£Ï¡Ë¤Ï¡¤µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¤ÎÂè£·ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¤µþµÞÀþÆîÂÀÅÄ¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹ £Ä£Ï£Î£Ä£Ï£Î¡×¤ò2026Ç¯£³·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ê¤ÉÌó50Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ä£Ï£Î£Ä£Ï£ÎÆîÂÀÅÄ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥«¥¤¥®¡×¡Ê°Ê²¼¡¡¥«¥¤¥®¡Ë¤ò¡¤2024Ç¯£µ·î¤«¤é·×19²ó³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¤¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤É¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò£´²ó¼Â»Ü¤·¡¤µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¤¥®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ä¡¤¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÌÜÅª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¤Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¹¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¤ÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀßÌ¾¤Ë¤Ï¡¤ÆîÂÀÅÄ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥É¥ó¾¦Å¹³¹¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¤Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾¦Å¹³¹¤Îµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Àß¸å¤Ï¡¤£Î£Ð£Ï¤Ë´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¡¤ÃÏ°è¤È¶¦Æ±¤Ç°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¸òÎ®µòÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¤¥ª¡¼¥×¥óÅöÆü¤Î£³·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¤ÃÏ°è¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¤ÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡newcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë²£ÉÍ¥¨¥ê¥¢¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ö²£ÉÍnewcal¡×¤Ç¤Ï¡¤º£²ó¤ÎÆîÂÀÅÄÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ³«Àß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¤¡ÆîÂÀÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¤¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë²«¶âÄ®¡¦Æü¥Î½ÐÄ®ÃÏ¶è¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¡¤´ØÆâ¡¦´Ø³°ÃÏ¶è¤Î¹°è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÂç²¬Àî¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¤òÇÞ²ð¤·¤¿¹°èÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÆîÂÀÅÄ±ØÁ°¹¾ìÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡¡¤Ò¤È¤¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ä£Ï£Î£Ä£Ï£Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê2¡Ë³« Àß Æü¡¡2026Ç¯£³·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê3¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡¡ÌµÎÁµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê24»þ´Ö³«Êü¡¤Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÍ½ÌóÀ©¡¤£¹»þ¡Á21»þ¡Ë
¡Ê4¡Ë³µ¡¡¡¡Í×¡¡
¡¡Ìó70Ö¤Î¿Í¹©¼Ç¤òÉß¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¤¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ù¥ó¥Á¡¤¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥ê¡¼¡Ê¶âÌÚºÔ¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡¤¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ß²£ÉÍnewcal¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤ÇÂß¤·½Ð¤·²ÄÇ½¡£(²°³°¿åÀò¡¤ÅÅ¸»´°È÷¡¤¥È¥¤¥ì¤Ï¤Ê¤·)
¡Ê5¡ËÎÁ¡¡¡¡¶â¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ßÍÎÁ
£¹»þ¡Á15»þ¡¦15»þ¡Á21»þ¡¡3,000±ß
£¹»þ¡Á21»þ¡¡5,500±ß
¡Ê6¡ËÍ½ÌóÊýË¡¡¡¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¤Í½Ìó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¥Ú¡¼¥¸£Õ£Ò£Ì
¡Ê7¡ËÍ½ÌóÁë¸ý¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆîÂÀÅÄ³èÀ²½¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÆîÂÀÅÄ
£²¡¥¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê1¡Ë³«ºÅÆü¡¡2026Ç¯£³·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê2¡Ë²ñ¡¡¾ì¡¡¤Ò¤È¤¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹ £Ä£Ï£Î£Ä£Ï£Î
¡Ê3¡ËÆâ¡¡ÍÆ
https://digitalpr.jp/table_img/2357/128966/128966_web_1.png
¡¡¢¨Í½ÌóÉÔÍ×
¡¡¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ
£³¡¥¡Ö£Ä£Ï£Î£Ä£Ï£ÎÆîÂÀÅÄ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥«¥¤¥®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³µÍ×
¡¡ ÆîÂÀÅÄ±ØÁ°¹¾ì¤Î¸òÎ®µòÅÀ³«Àß¤Ë¸þ¤±¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤òÃæ¿´¤Ë»º´±³Ø¤ÎÍ»Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë½àÈ÷¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò2024Ç¯£µ·î¤«¤é19²ó³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ò¤È¤¤¤¤Ä¤±¡¤¸òÎ®¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë»²²Ã¼Ô¡¡Ìó50Ì¾¡Ê2026Ç¯£²·î¸½ºß¡Ë
¡Ê3¡Ëº£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡£Î£Ð£Ï¤äÃÏ¸µÄ®Æâ²ñ¤Ê¤É¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¤°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î±¿±Ä¡¤´ÉÍý³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¾Íè¹½ÁÛ¡Ö²£ÉÍnewcal¤È¤·¤Æ¤Î¹°è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÆîÂÀÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÍèÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¸þÀ
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¤º£²ó¤Î±ØÁ°¹¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤¼þÊÕ¶è²è¤ÎÀ°Íý¤ä´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Î·úÂØ¤¨¤â´Þ¤á¤¿¡¤¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê±ØÁ°¶õ´Ö¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¤¤¢¤¨¤Æ¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹³èÍÑ¤ä¡¤¸ÄÀË¤«¤Ê¾®¾¦¤¤Å¹ÊÞ¤ÎÆþµï¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤¬Æü¾ïÅª¤Ë½¸¤¤¡¤°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¡Ö¸ø±à¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºßµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿Þ¤ê¡¤ÆîÂÀÅÄ¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î¥¨¥ê¥¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÂç²¬Àî¤òÄÌ¤¸¤¿¹°èÏ¢·È¤Î²ÃÂ®¡Ê²«¶âÄ®¡¦Æü¥Î½ÐÄ®¥¨¥ê¥¢¡¤´ØÆâ¡¦´Ø³°¥¨¥ê¥¢¤È¤ÎÏ¢·È¡Ë
¡¡¡¡ÆîÂÀÅÄ¤«¤é²«¶âÄ®¡¦Æü¥Î½ÐÄ®¥¨¥ê¥¢¡¤¤µ¤é¤Ë¤Ï´ØÆâ¡¦´Ø³°¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÂç²¬Àî¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¹°èÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍnewcal¤È¤·¤Æ¡¤ÃÏ°è¤ä²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¤È¡Ö¥¢¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿Ê¤á¤ë²«¶âÄ®¡¦Æü¥Î½ÐÄ®¥¨¥ê¥¢¤ÈÂç²¬Àî±è¤¤¤ÎºùÊÂÌÚ¤ò³è¤«¤·¤¿²óÍ·¥ë¡¼¥È·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¤½®±¿¤ä¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¡¤´ØÆâ¡¦´Ø³°¥¨¥ê¥¢¤Î¹°èÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµòÅÀ¤ä²«¶âÄ®¤Î¹â²Í²¼µòÅÀ¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¿åÊÕ¶õ´Ö¤È¡¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÀ°È÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¥¨¥ê¥¢´Ö¤Î²óÍ·À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÍèÁü¡ÛÆîÂÀÅÄ¸òÎ®µòÅÀ³«Àß¤«¤é¾ÍèÁü¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¥¤¥á¡¼¥¸
»²¡¡¹Í
£±¡¥ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆîÂÀÅÄ³èÀ²½¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ
²£ÉÍ»ÔÆî¶è¤ÎÆîÂÀÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ò¼ç¤Ê³èÆ°¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ë£Î£Ð£ÏË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆîÂÀÅÄ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¡¦¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¤ÆîÂÀÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥µþµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë²£ÉÍ¡¦¾åÂç²¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¤²£ÉÍnewcal¡¦¾åÂç²¬newcal¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ¶è¤Ç¤¢¤ëÆü¥Î½ÐÄ®¡Á¹°ÌÀ»û¤Þ¤Ç¤ÎÂç²¬Àî¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É²½¡¤½é²«Æü¹â²Í²¼Ê£¹çµòÅÀ¤ÎÆîÂÀÅÄ¤Þ¤Ç¤Î³ÈÂç¤ä¡¤¹°ÌÀ»û¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¤¥«¥Õ¥§¡¤¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥ê¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÌÖ¤ä¿å¾å¸òÄÌÀ°È÷¡¤¼þÍ·¤¤Ã¤×À°È÷¤ÈÊ»¤»¡¤´ØÆâ´Ø³°ÃÏ¶è¤È¤Î¹°èÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¤¹°è·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¿ä¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍnewcal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://keikyu-areamanagement.jp/yokohama/
¾åÂç²¬newcal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://keikyu-areamanagement.jp/kamiooka/
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¡¤¼«¼£ÂÎ¡¤¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¡¤±èÀþ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ë°ÜÆ°¤È¡Ö½»¡¦Æ¯¡¦³Ú¡¦³Ø¡×¤¬Â·¤¦Â¿¶Ë·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¤¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤ÈÃÏ°è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¡¤½¾Íè¤Î±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£´. ÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¤Î³«Àß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¤ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸òÎ®µòÅÀ¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ØÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤ä¤Þ¤Á¤Ø¤ÎÞú¤ß½Ð¤·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤äµòÅÀ¤´¤È¤Ë¼êË¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2357/128966/128966_web_2.png
