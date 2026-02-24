こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
脳・神経の解剖学アトラスの最高峰『プロメテウス解剖学アトラス 頭頸部／神経解剖 第4版』が2月24日発売！
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区 代表取締役社長：金原 俊)は、『プロメテウス解剖学アトラス 頭頸部／神経解剖 第4版』（監訳 坂井 建雄/河田 光博）を2026年2月24日に発行しました。
◆ 脳・神経の解剖学アトラスの最高峰が改訂！
本書は『プロメテウス解剖学アトラス』第4版（原書第6版）の第3巻にあたります。第1巻の「解剖学総論／運動器系」第4版は2025年2月に刊行されており、第2巻の「胸部／腹部・骨盤部」第4版は2026年3月に刊行予定です。
日本語版第4版では、喉頭・甲状腺・咽頭の動脈、静脈、リンパ、神経それぞれの経路の要約も追加されています。ますます進化を遂げる医学生・医療系学生に必携のアトラスです。
◆目次
A 頭頸部
1 概観
2 骨，靱帯と関節
3 筋系
4 血管，リンパ管と神経
5 器官とそれらの血管，リンパ管と神経
6 局所解剖
7 断面図
B 神経解剖
1 序論
2 神経細胞とグリア細胞の組織学
3 自律神経系
4 脳と脊髄の髄膜
5 脳室系と脳脊髄液
6 終脳
7 間脳
8 脳幹
9 小脳
10 脳の血管
11 脊髄
12 脳の断面解剖
13 機能系
C 用語集，要約
1 用語集
2 要約
◆書誌情報
書名：『プロメテウス解剖学アトラス 頭頸部／神経解剖 第4版』
監訳：坂井 建雄/河田 光博
発行月：2026年2月
判型：A4変形判
頁数：608
定価：13,750円（本体12,500円＋税10%）
ISBN：978-4-260-06186-5（プロメテウス解剖学アトラス 頭頸部／神経解剖 第4版）
発行元：医学書院
詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114686
「プロメテウス解剖学」シリーズ：https://www.igaku-shoin.co.jp/series/13538
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
