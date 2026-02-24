脳・神経の解剖学アトラスの最高峰『プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神経解剖　第4版』が2月24日発売！

























































































株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区 代表取締役社長：金原 俊)は、『プロメテウス解剖学アトラス 頭頸部／神経解剖 第4版』（監訳 坂井 建雄/河田 光博）を2026年2月24日に発行しました。