脳・神経の解剖学アトラスの最高峰『プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神経解剖　第4版』が2月24日発売！

写真拡大 (全3枚)

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区　代表取締役社長：金原 俊)は、『プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神経解剖　第4版』（監訳　坂井 建雄/河田 光博）を2026年2月24日に発行しました。





















































◆ 脳・神経の解剖学アトラスの最高峰が改訂！






本書は『プロメテウス解剖学アトラス』第4版（原書第6版）の第3巻にあたります。第1巻の「解剖学総論／運動器系」第4版は2025年2月に刊行されており、第2巻の「胸部／腹部・骨盤部」第4版は2026年3月に刊行予定です。

頭頸部の骨、靱帯、関節、筋、血管、リンパ管、神経の位置や走行が鮮やかに描かれています。神経解剖はミクロからマクロまで丁寧に解説されていることはもちろん、感覚路や運動伝導路、小脳の伝導路など、複雑な神経ネットワークも一目瞭然です。

日本語版第4版では、喉頭・甲状腺・咽頭の動脈、静脈、リンパ、神経それぞれの経路の要約も追加されています。ますます進化を遂げる医学生・医療系学生に必携のアトラスです。

◆目次

　A　頭頸部

　　1　概観

　　2　骨，靱帯と関節

　　3　筋系

　　4　血管，リンパ管と神経

　　5　器官とそれらの血管，リンパ管と神経

　　6　局所解剖

　　7　断面図

　B　神経解剖

　　1　序論

　　2　神経細胞とグリア細胞の組織学

　　3　自律神経系

　　4　脳と脊髄の髄膜

　　5　脳室系と脳脊髄液

　　6　終脳

　　7　間脳

　　8　脳幹

　　9　小脳

　　10　脳の血管

　　11　脊髄

　　12　脳の断面解剖

　　13　機能系

　C　用語集，要約

　　1　用語集

　　2　要約

◆書誌情報

書名：『プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神経解剖　第4版』

監訳：坂井 建雄/河田 光博　

発行月：2026年2月

判型：A4変形判

頁数：608

定価：13,750円（本体12,500円＋税10%）

ISBN：978-4-260-06186-5（プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神経解剖　第4版）

発行元：医学書院

詳細・サンプル：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114686

「プロメテウス解剖学」シリーズ：https://www.igaku-shoin.co.jp/series/13538

【株式会社医学書院について】

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。

本件に関するお問合わせ先

弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください

https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books

関連リンク

書籍詳細ページ

https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/114686

シリーズ一覧

https://www.igaku-shoin.co.jp/series/13538