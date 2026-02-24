ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

茨城県は、メロンや干し芋など、全国一の生産量を誇る果物、野菜が多数あります。

キャンペーン期間中は、対象商品を200品以上取り揃えており、メロンの事前予約品もキャンペーン対象となっております。

キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

また、３月１２日（木）までの期間、「茨城県産米大幅値引きSALE」も同時開催しており、クーポン使用で、さらにお買得となります。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3001/

【対象商品】（おすすめ商品抜粋）

〇茨城県産 特選いばらキッス（約300g×２パック） ３Ｌ JA茨城旭村【いちごを優しく包む「ゆりかーご」使用】

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-202511110000/

「いばらキッス」は開発に８年もの歳月をかけた茨城県のオリジナル品種です。

糖度の高さ、酸味とのバランスの良さ、濃厚な食味が特長です。

いちごを優しくフィルムで包む宙吊り構造の特別な容器「ゆりかーご」でお届けします。

いちご一粒ずつに部屋があり、高級感も演出されるので贈答用にもおすすめです。









〇ローズポーク ロース切身・ローススライス小分けパック 約1.2kg（各200g×３Ｐずつ）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0030000018/

ローズポークは、茨城の県花「バラ」にちなんで名付けられた茨城県産銘柄豚です。

飼料に１５%の大麦を使用することで良質な脂肪が付き、お肉の旨み・脂の甘みが強いのが特徴です。

ロースの切身・ロースのスライスを各200g×３パック入りの使いやすい小分けセットでお届けします。









〇冷凍焼き芋 【３本入り×４袋】

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0000600320/

ショップ大人気商品の冷凍焼き芋は、茨城県産のさつまいもを一番おいしい時期に焼き上げ、冷凍した商品です。

さつまいもの甘さだけとは思えないほどの「驚きのとろける甘さ」をいつでも手軽にお楽しみいただけます。

レンジ加熱だけではなく、自然解凍でしっとりと、凍らせたままで濃厚なジェラートのように、お好みの食べ方でお召し上がりください。









【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【茨城県産米大幅値引きSALE 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月１２日（木）

２．内 容：期間中、対象精米商品がお買得価格で購入できます。

年度末大決算セールのクーポンをご利用の場合は、お買得価格からさらに２０％ＯＦＦで購入できます。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006004/









【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown