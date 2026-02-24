ショップバナー

　ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

　茨城県は、メロンや干し芋など、全国一の生産量を誇る果物、野菜が多数あります。

　キャンペーン期間中は、対象商品を200品以上取り揃えており、メロンの事前予約品もキャンペーン対象となっております。

　キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

　また、３月１２日（木）までの期間、「茨城県産米大幅値引きSALE」も同時開催しており、クーポン使用で、さらにお買得となります。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3001/

 

 

【対象商品】（おすすめ商品抜粋）

 

〇茨城県産 特選いばらキッス（約300g×２パック） ３Ｌ JA茨城旭村【いちごを優しく包む「ゆりかーご」使用】

 

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-202511110000/

　「いばらキッス」は開発に８年もの歳月をかけた茨城県のオリジナル品種です。

　糖度の高さ、酸味とのバランスの良さ、濃厚な食味が特長です。

　いちごを優しくフィルムで包む宙吊り構造の特別な容器「ゆりかーご」でお届けします。

　いちご一粒ずつに部屋があり、高級感も演出されるので贈答用にもおすすめです。




 

〇ローズポーク ロース切身・ローススライス小分けパック 約1.2kg（各200g×３Ｐずつ）

 

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0030000018/

　ローズポークは、茨城の県花「バラ」にちなんで名付けられた茨城県産銘柄豚です。

　飼料に１５%の大麦を使用することで良質な脂肪が付き、お肉の旨み・脂の甘みが強いのが特徴です。

　ロースの切身・ロースのスライスを各200g×３パック入りの使いやすい小分けセットでお届けします。




 

〇冷凍焼き芋 【３本入り×４袋】

 

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0000600320/

　ショップ大人気商品の冷凍焼き芋は、茨城県産のさつまいもを一番おいしい時期に焼き上げ、冷凍した商品です。

　さつまいもの甘さだけとは思えないほどの「驚きのとろける甘さ」をいつでも手軽にお楽しみいただけます。

　レンジ加熱だけではなく、自然解凍でしっとりと、凍らせたままで濃厚なジェラートのように、お好みの食べ方でお召し上がりください。




 

【年度末大決算セールキャンペーン　概要】

１．期　　間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内　　容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

　※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

　※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

　※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

 

 

【茨城県産米大幅値引きSALE　概要】

１．期　　間：令和８年２月１３日（金）～３月１２日（木）

２．内　　容：期間中、対象精米商品がお買得価格で購入できます。

　　　　　　　年度末大決算セールのクーポンをご利用の場合は、お買得価格からさらに２０％ＯＦＦで購入できます。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006004/

 




 

【ＪＡタウン】

　ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

　「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

　ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

 

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

　「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

　公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown