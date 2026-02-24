亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル 全天候型の無料アクティビティ拡充で満足度向上へ





亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル（所在地：栃木県日光市湯西川、支配人：落合増雄、以下当ホテル）は、季節や天候に左右されず、滞在時間そのものを楽しんでいただくため、オールインクルーシブの魅力を体感できる館内アクティビティを2026年 2月25日（水）から新たに拡充します。屋内の宴会場スペースを活用し、お子様から高齢者まで、年齢や体力を問わず参加できる体験を用意することで、家族三世代が同じ時間を共有できる環境を整えました。追加料金を気にせず楽しめる気軽さと、屋内ならではの安心感を両立し、悪天候時でも充実したホテルライフをお過ごしいただけます。手軽さと本格感を兼ね備えた新しい体験を通じて、滞在中の満足度向上を目指します。

■カローリング体験

屋内で気軽に楽しめるカローリング体験を新設しました。フローリング会場の特性を活かし、滑らせたジェットローラがぶつかり合う臨場感や、最後の一投で形勢が逆転するスリルを味わえる点が魅力です。体力差が出にくいルールのため、お子様から高齢者まで同じ目線で参加でき、家族やグループで自然と会話が生まれます。天候に左右されない屋内型アクティビティとして、滞在中の空き時間にも取り入れやすく、オールインクルーシブならではの“気軽に何度でも楽しめる体験”として、ホテルライフをより充実させます。

■アーチェリー体験

安全性に配慮しながらも、本物に近い感覚を味わえるアーチェリー体験を導入しました。弓は短く軽量で、弱い力でも弦を引けるよう改良された仕様のため、未経験者でも安心して挑戦できます。矢先や的にも配慮し、屋内での体験でも安全に楽しめる設計としました。平家の里にちなむ“弓を引く体験”を、難しさではなく楽しさとして感じていただける内容で、「難しそう」から「やってみたい」へと気持ちが変わるきっかけを提供します。世代を問わず参加できる、新感覚の館内体験です。

【カローリング体験概要】

名称：カローリング体験

場所： 1階アクティビティ会場

期間：2026年 2月25日（水）～ 通年

料金：無料 ※宿泊料に含む

時間：8：00～21：50（50分制）

ご予約：フロントで要予約





【アーチェリー体験概要】

名称：アーチェリー体験

場所： 1階アクティビティ会場

期間： 2026年2月 2月25日（水）～ 通年

料金：無料 ※宿泊料に含む

時間：8：00～22：30（30分制）

ご予約：フロントで要予約





【亀の井ホテル 日光湯西川 オールインクルーシブホテル】





北関東の秘湯「湯西川温泉」で、四季折々の美しい景色を楽しみながら、充実したホテルステイを体験いただけるオールインクルーシブホテルです。平家落人が河原に湧き出る温泉を見つけ、傷を癒したと伝わる歴史ある名湯「湯西川温泉」。当ホテル自慢の温泉はpH8.4の弱アルカリ性で、“美肌の湯”として人気を誇ります。また、湯西川温泉郷伝統の炭火を使った炉端焼きをはじめ、栃木の郷土料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/nikkoyunishigawa/

住所：〒321‐2601 栃木県日光市湯西川1033 TEL：0288-98-0016

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

アクセス：「浅草駅」から「湯西川温泉駅」まで東武特急で約2時間30分、「湯西川温泉駅」より車で約20分・平日無料送迎もあり。日光交通ダイヤルバス「湯西川温泉」より徒歩3分。日光宇都宮有料道路「今市IC」より約1時間

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp