航空宇宙から医療インプラントまで対応、CAGR17.3%成長：金属積層造形材料が変える製造エコシステム
金属積層造形材料は、従来の削り出しや鋳造と異なり、金型を必要とせず、複雑な形状を高い精度で実現できる点が特徴となっている。その基本構造は、微細な金属粉末やワイヤー形態を採用し、レーザーや電子ビームなどの高エネルギー源によって層ごとに溶解・固化を繰り返すことで製品を構築する。高強度、耐熱性、耐腐食性に優れ、航空宇宙や医療分野で要求される過酷な環境下でも安定した性能を発揮する。材料技術との関連性では、従来の冶金学にデジタルプロセスを融合させたハイブリッドアプローチが核となり、組成設計や粒子形状の最適化により、特性のカスタマイズが可能である。
従来工法では難しかった軽量化や内部構造の最適化を実現し、小ロットや個別注文に対応できる柔軟性を持つ。差別化ポイントとして、高純度性は不純物を最小限に抑え信頼性を高め、反応性の制御により加工中の酸化や変質を防ぐ。環境調和性では廃棄物を大幅に削減するサステナブルな特性が評価されている。航空宇宙の軽量部品や医療のインプラント、自動車のカスタムパーツなど多岐にわたり、産業全体の効率化と革新を支える基盤技術として位置づけられる。電子産業では、微細配線や放熱部品の製造に応用され、デバイスの小型化と高性能化に貢献する。医薬分野では、生体親和性の高いチタン合金などを用いた人工骨や歯科矯正具のオンデマンド生産を実現し、患者ごとの個別対応を可能にする。建材分野では、複雑なデザインの構造物を低コストで製作できる利点を活かし、建築の自由度を高める。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界金属積層造形材料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593484/metal-additive-manufacturing-material）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.3%で、2031年までにグローバル金属積層造形材料市場規模は31.16億米ドルに達すると予測されている。
図. 金属積層造形材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342471/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342471/images/bodyimage2】
図. 世界の金属積層造形材料市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、金属積層造形材料の世界的な主要製造業者には、Sandvik、Carpenter、Colibrium Additive (GE)、Höganäs、GKN Power Metallurgyなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約39.0%の市場シェアを持っていた。金属積層造形材料の競争優位性は、精度の高さが核となり、航空宇宙や医療など高い信頼性が要求される分野で差別化要因となる。コスト面では、初期投資が大きいものの、小ロット生産における工具費の削減や在庫コストの低減により、長期的な経済性を実現する。調達安定性では、原料の供給網の多様化や地産地消の動きが進み、サプライチェーンの強靭化が図られる。技術障壁としては、材料設計やプロセス制御に関する専門知識が参入障壁となり、既存企業は特許やノウハウの蓄積により優位性を維持する。信頼性では、品質管理の標準化や非破壊検査技術の進歩により、産業用途での採用が拡大している。
市場動向では、グローバルな主要企業が材料の多様化と性能向上を競い、例えば高耐熱合金や軽量材料の開発が活発である。差別化戦略としては、顧客ごとのカスタマイズ対応やアフターサービスを含めた総合ソリューションの提供が重視される。技術革新の方向性は、プロセス速度の向上や複数材料の同時使用など、効率と機能性の両立を目指すものが主流である。
従来工法では難しかった軽量化や内部構造の最適化を実現し、小ロットや個別注文に対応できる柔軟性を持つ。差別化ポイントとして、高純度性は不純物を最小限に抑え信頼性を高め、反応性の制御により加工中の酸化や変質を防ぐ。環境調和性では廃棄物を大幅に削減するサステナブルな特性が評価されている。航空宇宙の軽量部品や医療のインプラント、自動車のカスタムパーツなど多岐にわたり、産業全体の効率化と革新を支える基盤技術として位置づけられる。電子産業では、微細配線や放熱部品の製造に応用され、デバイスの小型化と高性能化に貢献する。医薬分野では、生体親和性の高いチタン合金などを用いた人工骨や歯科矯正具のオンデマンド生産を実現し、患者ごとの個別対応を可能にする。建材分野では、複雑なデザインの構造物を低コストで製作できる利点を活かし、建築の自由度を高める。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界金属積層造形材料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593484/metal-additive-manufacturing-material）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.3%で、2031年までにグローバル金属積層造形材料市場規模は31.16億米ドルに達すると予測されている。
図. 金属積層造形材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342471/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342471/images/bodyimage2】
図. 世界の金属積層造形材料市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、金属積層造形材料の世界的な主要製造業者には、Sandvik、Carpenter、Colibrium Additive (GE)、Höganäs、GKN Power Metallurgyなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約39.0%の市場シェアを持っていた。金属積層造形材料の競争優位性は、精度の高さが核となり、航空宇宙や医療など高い信頼性が要求される分野で差別化要因となる。コスト面では、初期投資が大きいものの、小ロット生産における工具費の削減や在庫コストの低減により、長期的な経済性を実現する。調達安定性では、原料の供給網の多様化や地産地消の動きが進み、サプライチェーンの強靭化が図られる。技術障壁としては、材料設計やプロセス制御に関する専門知識が参入障壁となり、既存企業は特許やノウハウの蓄積により優位性を維持する。信頼性では、品質管理の標準化や非破壊検査技術の進歩により、産業用途での採用が拡大している。
市場動向では、グローバルな主要企業が材料の多様化と性能向上を競い、例えば高耐熱合金や軽量材料の開発が活発である。差別化戦略としては、顧客ごとのカスタマイズ対応やアフターサービスを含めた総合ソリューションの提供が重視される。技術革新の方向性は、プロセス速度の向上や複数材料の同時使用など、効率と機能性の両立を目指すものが主流である。