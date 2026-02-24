発行:2026年2月24日

サーキットでライディングを楽しむ走行会 「DUNLOPサーキットステーション2026」を開催

DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟）は、バイクでサーキット走行を楽しむことができるモーターサイクルイベント「DUNLOPサーキットステーション2026」を鈴鹿サーキットなど、日本を代表するサーキットで5月17日から順次開催します。

走行風景 (25年：鈴鹿サーキット)

集合写真(25年：鈴鹿サーキット)

ライディングアドバイス (25年：モビリティリゾートもてぎ)

「DUNLOPサーキットステーション2026」は、DUNLOPが主催するオートバイの走行会イベントです。

ご自身のレベルにあったクラスで走行ができ、走行前には走行に関する注意事項の説明やライディングアドバイスを受けることができるため、初めての方でも安心してサーキット走行を楽しんでいただけます。さらに、プロのレースカメラマンによる参加者の走行中の写真撮影も実施します。※

▷昨年のイベントレポート：https://dunlop-motorcycletyres.com/circuit_station2025/

前輪・後輪ともにDUNLOPタイヤを装着されている方へは特別割引があります。申し込み方法や参加料金などイベントの詳細はDUNLOP二輪用タイヤ公式サイトでご確認ください。

▷DUNLOPサーキットステーション2026：https://dunlop-motorcycletyres.com/circuit_station2026/

※｢DUNLOPサーキットステーション2026」イベントの内容は変更になることがございます。

■スケジュール

5月17日（日） モビリティリゾートもてぎ/栃木県

6月4日（木） 鈴鹿サーキット/三重県※1

10月7日（水） 鈴鹿サーキット/三重県

※1 6月4日(木)に鈴鹿サーキットで開催するサーキットステーションでは、当日の参加者向けにSPORTMAX Q5、SPORTMAX Q5S、SPORTMAX Q5Aの乗り比べ体感試走会を鈴鹿サーキットの交通教育センターで行います。

■サーキット走行会におすすめのDUNLOPタイヤ

・SPORTMAX Q5

レースタイヤに迫るドライグリップとフィーリング、素早いウォームアップ性でサーキットからストリートまでカバーするモーターサイクル用レースレプリカラジアルタイヤ。

▷商品詳細：https://dunlop-motorcycletyres.com/lp/q5/

・SPORTMAX Q5S

強力なドライグリップと優れたロングライフを両立しながら鋭いハンドリングとリニアな操作性を高次元で実現。ライダーの意欲を掻き立てるモーターサイクル用ハイグリップラジアルタイヤ。

▷商品詳細：https://dunlop-motorcycletyres.com/lp/q5s/

・SPORTMAX Q5A

軽快なハンドリングとロングライフに加え、ドライ/ウエットグリップの性能を高次元で両立。幅広いライダーにライディングプレジャーを提供するモーターサイクル用オールラウンドスポーツラジアルタイヤ。

▷商品詳細：https://dunlop-motorcycletyres.com/lp/q5a/

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788