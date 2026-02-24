【21LIVE】2月25日（水）より3日間限定『ギフト発掘ミステリー』開催！当たりギフトを見つけ出して21LIVEオリジナルグッズを手に入れよう！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月25日（水）より『ギフト発掘ミステリー』を開催します。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼推理×ギフトのシークレットバトル開幕！／
　　隠された“当たりギフト”を探し出せ！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月25日（水）より、『ギフト発掘ミステリー』を開催します。

期間中、全ギフト（※21SPを除く）の中に紛れ込んだ全9種類の「当たりギフト」を探し出し、その獲得数でランキングを競います。

ヒントは毎日少しずつ公開！
イベント終了30分前には獲得数が解禁され、ラストスパートで一気に展開が動きます。

ランキング1～3位のライバーには、特別仕様の21LIVEオリジナルタンブラーを贈呈。
さらに順位に応じて限定缶バッジや称号バッジもご用意しています。
加えて、9つの当たりギフトをすべて獲得し、合計10,000Gを達成した方には限定ステッカーをプレゼント。

リスナーにもランキング＆達成特典をご用意しており、参加するほど楽しみが広がる内容となっています。

ラスト30分で一気に展開が動き出し、フィナーレまで目が離せないミステリーイベントをぜひお楽しみください。

＼ライバープライズ／
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
・ランキング1～3位

▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 迷彩シーサーの缶バッジ
・ランキング1～10位

▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 迷彩シーサーのステッカー
・当たりギフト9つを全て獲得&当たりギフト合計10,000G達成

▼バッジ
・ランキング1位：ギフト発掘王のバッジ
・ランキング2～3位：発掘マスターのバッジ
・ランキング4～10位：発掘チャレンジャーのバッジ

＼リスナープライズ／
▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 迷彩シーサーの缶バッジ
・ランキング1～10位

▼ギフト発掘ミステリー特別仕様 迷彩シーサーのステッカー
・当たりギフト9つを全て送信&当たりギフト合計10,000C達成

▼バッジ
・ランキング1位：最強発掘者のバッジ
・ランキング2～5位：ギフト探究者のバッジ

＞＞リスナーミッション登場！
各日程ごとに「当たりギフト以外」にシークレットギフトが潜んでいます。
シークレットギフトを10個すべて発見すると、特別アイテムをプレゼント！



━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月25日（水）～2月27日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントは自動エントリーです。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
