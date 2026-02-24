全国決勝大会出場を目指し、全国各地で熱戦スタート！ 「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」開幕！ ～全農が「ニッポンの食」で子どもたちを応援～

ＪＡ全農は、２月２８日(土)の関西大会（兵庫県明石市）を皮切りにスタートする「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会（主催：日刊スポーツホールディングス）」に特別協賛します。

この大会は小学生を対象とした８人制のサッカー大会です。全国９カ所で開催する地区大会を勝ち上がった全１６チームが、５月３日から５日にかけて神奈川県横浜市で開催される全国決勝大会へ出場します。決勝戦は５月５日、日産スタジアムにてキックオフです。

小学生サッカー日本一の栄光をつかみ取るため、子どもたちが各地で熱戦を繰り広げます。

2025年大会の様子

全農は、各地区大会に出場するチームの出身地の農畜産物（お米や果物、肉製品、ジュースなど)を副賞や参加賞として贈呈し「ニッポンの食」で子どもたちを激励します。また、この大会を通じて、子どもたちの健やかな心身の成長と未来の夢を応援します。

2025年 関東大会優勝のバディーＳＣ

2025年 九州大会優勝のサガン鳥栖Ｕ－１２

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.YouTube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

全国各地の県産品が当たるＸプレゼント企画も実施！

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：副賞として贈呈される商品を抽選でプレゼント

大会概要

（１）大会名称：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催：株式会社日刊スポーツホールディングス

（３）後 援：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管：各地区サッカー協会

（５）日程･会場：下記一覧の通り

本大会に、全農は特別協賛しています。

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports