株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、『アーモンド＆パスタスナック』(希望小売価格：270円(税込))を2026年3月2日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売いたします。









【商品画像】

●ASHITAMO アーモンド＆パスタスナック





商品画像





【開発背景】

「健康も気になるけれど、満足感のあるおやつが食べたい」という想いに応え、ナッツとスナックを組み合わせた新商品を発売いたします。トマトバジル味のアーモンドとチーズ味のパスタスナックは、一緒に食べると相性抜群。おいしく味わいながら、不足しがちな食物繊維なども手軽にチャージできる、心も体も満たす一品です。









【商品概要】

●ASHITAMO アーモンド＆パスタスナック

内容量 ：30g

賞味期間 ：120日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：270円(税込)

商品特徴 ：トマトバジル味のアーモンドとチーズ味のパスタスナックを組み合わせました。しっかりとした味わいでおいしく栄養チャージができる商品です。(1袋(30g)当たり 食物繊維 2.0g、ビタミンE 4.1mg)









【ブランド紹介】

「ASHITAMO(アシタモ)」は食べておいしく、からだにやさしい食材を使用したひとくちお菓子のシリーズです。仕事や家事、育児などを頑張りながら、自分らしさも大切にしたい女性に、お菓子を通じて“自分だけの心地よい時間”をお届けします。(ASHITAMO ブランドラインナップ 小袋 9品 大袋 5品、大容量(EC専用)2品 ※2026年2月24日時点)

＊ASHITAMOは日本対がん協会の「ピンクリボン運動」を支援しています。





イメージ画像





●ブランドページ

https://ashitamo-jp.com/









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/