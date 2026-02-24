株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『JAおきなわ　パイナップルグミ』『JAほこた　メロングミ』を2026年3月2日に発売いたします。


期間限定発売の2品


＜甘酸っぱい小粒サイズで気軽にリフレッシュ！＞

仕事中や勉強中など、人目を気にせず気軽に食べられる小粒サイズに仕上げました。

ひと粒ずつ味わったり、何粒かまとめて口いっぱいに楽しんだりと、リフレッシュタイムに寄り添います。



【商品概要】

●新発売

商品名　　　： JAおきなわ　パイナップルグミ

発売日　　　： 2026年3月2日(月)

希望小売価格： 162円(税込)

内容量　　　： 36g

賞味期限　　： 240日

販売エリア　： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴　　　　： 沖縄県産パイナップル果汁を使用。

　　　　　　　 ジューシーな甘味と酸味を再現しました。

JAおきなわ　パイナップルグミ


●再発売

商品名　　　： JAほこた　メロングミ

発売日　　　： 2026年3月2日(月)

希望小売価格： 162円(税込)

内容量　　　： 36g

賞味期限　　： 240日

販売エリア　： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴　　　　： 茨城県産イバラキングメロンピューレを使用。

　　　　　　　 芳醇な甘みと味わいを再現しました。

JAほこた　メロングミ


【ブランドコンセプト】

「全国特産シリーズ」は“地方創生　地域特産をお菓子にしました”をコンセプトに、地域特産品の旬やおいしさを、お菓子を通して楽しんでいただくブランドです。



【会社概要】

商号　　： 株式会社モントワール

代表者　： 代表取締役社長　北野 耕一朗

所在地　： 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立　　： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金　： 1,000万円

URL　　 ： https://montoile.co.jp/