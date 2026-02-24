株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『JAおきなわ パイナップルグミ』『JAほこた メロングミ』を2026年3月2日に発売いたします。





期間限定発売の2品





＜甘酸っぱい小粒サイズで気軽にリフレッシュ！＞

仕事中や勉強中など、人目を気にせず気軽に食べられる小粒サイズに仕上げました。

ひと粒ずつ味わったり、何粒かまとめて口いっぱいに楽しんだりと、リフレッシュタイムに寄り添います。









【商品概要】

●新発売

商品名 ： JAおきなわ パイナップルグミ

発売日 ： 2026年3月2日(月)

希望小売価格： 162円(税込)

内容量 ： 36g

賞味期限 ： 240日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 ： 沖縄県産パイナップル果汁を使用。

ジューシーな甘味と酸味を再現しました。

JAおきなわ パイナップルグミ





●再発売

商品名 ： JAほこた メロングミ

発売日 ： 2026年3月2日(月)

希望小売価格： 162円(税込)

内容量 ： 36g

賞味期限 ： 240日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 ： 茨城県産イバラキングメロンピューレを使用。

芳醇な甘みと味わいを再現しました。

JAほこた メロングミ





【ブランドコンセプト】

「全国特産シリーズ」は“地方創生 地域特産をお菓子にしました”をコンセプトに、地域特産品の旬やおいしさを、お菓子を通して楽しんでいただくブランドです。









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/