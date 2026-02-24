株式会社グローカルネット(本社：東京都目黒区、代表取締役：柿田 文和)は、VPN接続による固定IPアドレス付与サービス「かんたん固定IPアドレス」「せんぞく固定IPアドレス」において、通常1ヶ月の無料体験期間を最大2ヶ月へ延長するキャンペーンを2026年3月1日(日)から2026年3月31日(火)までの期間限定で実施いたします。





キャンペーンLPTOP





Webページ： https://glocalnet.jp/lp/vpn_01/?press









◆【キャンペーン概要】

キャンペーン内容 ： 無料体験期間の延長

通常無料期間 ： 最大1ヶ月→最大2ヶ月無料

キャンペーン期間 ： 2026年3月1日(日)～3月31日(火)

※日本時間を基準とします

対象サービス ： かんたん/せんぞく固定IPアドレス

提供条件 ： 最低利用期間なし(縛りなし)

キャンペーンページ： https://glocalnet.jp/lp/vpn_01/?press









◆サービスの特長

＜プロバイダー変更不要で固定IPを即日利用＞

本サービスは、プロバイダーの変更なく専有の固定IPアドレスを即時付与いたします。

テレワークや外出先からでも、固定IP制限のある環境へ安全に接続できます。









◆セキュリティに関する取り組み

金融機関と同じ基準のAES256-SHAを使って暗号化。高度な暗号化により第三者による盗聴や覗き見の心配なくご利用いただけます。また、お客様の通信内容の傍受やアクセス履歴の保存は一切いたしません。ログは保存せず、プライベートなデータをトラッキング、収集、共有することはありません。









◆お客様の声

・社内からも社外からも同じ固定IPアドレスを使うことができるようになったので、社内システムに場所を問わず接続できるようになった。

・同時に同じ固定IPアドレスを使うことができるので、特定のPC以外でも同時に社内システムに接続して作業ができるようになった。









◆サービス概要

商品名 ：かんたん固定IPアドレス

初期費用 ：0円

月額利用料：1,089円(税込)/月(1ユーザー)

同時接続数：1ユーザーにつき1端末

支払い方法：クレジットカードまたは請求書





商品名 ：せんぞく固定IPアドレス

初期費用 ：0円

月額利用料：6,600円(税込)/月(10ユーザー)

追加 ：660円(税込)/月(1ユーザー毎)

同時接続数：1ユーザーにつき1端末

支払い方法：クレジットカードまたは請求書









◆会社概要

商号 ： 株式会社グローカルネット

代表者 ： 代表取締役 柿田 文和

所在地 ： 東京都目黒区自由が丘2-17-6 BIOPHILIA PLACE JIYUGAOKA 3F

設立 ： 2016年2月

事業内容： 通信サービス業 電気通信事業法に基づく電気通信事業(届出番号：A-27-14934)

資本金 ： 9,900,000円

URL ： https://glocalnet.jp/