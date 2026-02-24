MAXWIN×MUFUシリーズ最新作！自動車とバイク両方使える人気ドライブレコーダーのアップグレードモデル『MF-V40』がMakuakeで先行販売を開始！
カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、Makuakeにて物理ボタンが無く取り付けるだけで録画を開始する画期的なドライブレコーダーMUFUシリーズの最新作『MF-V40』を2026年2月24日より先行販売を開始しました。
MAXWIN MUFUシリーズ最新作
『Makuake』プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/mf-v40/
●製品イチオシポイント
1. 車もバイクも使える！配線工事が不要の取り付け1秒人気シリーズが大幅アップデート！
2. ボタン操作は無く、取り付けるだけで録画を開始する前後2K録画ドライブレコーダー！
3. より高画質、より広範囲、より長時間撮影を可能にし、筐体にまで拘った最新モデル！
●先行販売期間
2026年2月24日(火)～2026年4月15日(水)
●リターン価格について
MF-V40T(車バイク両用モデル)
・メーカー希望小売価格 31,500円(税込)
・【超絶早割】40％OFF ドライブレコーダー 18,900円(税込) 限定50個
・【超早割】 38％OFF ドライブレコーダー 19,530円(税込) 限定100個
MF-V40S(バイク専用モデル)
・メーカー希望小売価格 30,500円(税込)
・【超超早割】40％OFF ドライブレコーダー 18,300円(税込) 限定50個
・【超早割】 38％OFF ドライブレコーダー 18,910円(税込) 限定100個
※リターンはなくなり次第終了です。
■商品詳細
MAXWIN MF-V40
MF-V40スペック一覧
◆前モデルから大幅アップデート
大幅アップデート
前モデルのMF-BDVR001から、より高画質・より広範囲・より長時間撮影を可能にし、筐体にまで拘った最新モデル『MF-V40』が登場しました。
販売総数10000台を超える大人気モデルが更に磨き上げられた次世代ドライブレコーダーです。
◆装着するだけ録画開始！物理ボタンレス
装着するだけ録画
独自開発の「スマートセンサー」を搭載しており、ドライブレコーダー本体をマウントに装着すると自動で電源がオンになり録画を自動で開始します。外すと電源オフになり録画終了。物理ボタンが無くスマートセンサーにより、録画の忘れを防ぐことができます。
また、余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置すると自動的に電源オフになり、ヘルメットを持ち上げれば自動で電源オンになります。ボタン操作でオン／オフを切り替える必要はありません。
◆大容量バッテリー
大容量バッテリー
4000mAhのリチウムイオン電池を内蔵されており、満充電時に前後2カメラの録画で最大8時間の連続録画が可能。
高耐熱・防爆設計のバッテリー安全保護機能も搭載し、安心してお使いいただけます。
◆2K高画質前後録画
2K高画質前後録画
録画映像
500万画素CMOSセンサーカメラを採用。
広角160°で前後2K画質の録画に対応しており、より広く、より綺麗な映像を記録します。
◆ひと目で状態がわかるステータスライト
ステータスライト
録画状態や異常などのドライブレコーダーの状態をひと目で把握できるよう設計。
存在感のある「録画ランプ」は、夜間でも特に視認性が抜群。録画中の点灯が周囲にドライブレコーダーの存在を強くアピールします。
ステータスライトのON/OFFも設定できます。
◆こだわりの筐体
こだわりの筐体
鏡面のように美しく輝く光沢仕上げで、上質なピアノコーティング塗装を採用。
細部までこだわった高級感あふれる外観であり、ヘルメットや車体との一体感を高め、装着するたびに満足感を得られるドライブレコーダーです。
◆リアルタイムで映像確認
リアルタイムで映像確認
アプリ連動
2.4GHz Wi-Fi モジュールを内蔵されており、離れた場所（最大5メートル）からドライブレコーダーの設定変更やリアルタイム映像の確認が可能。※技適証明取得済み
専用スマホアプリ「MUFU Video」を使えば、ドライブレコーダー本体の設定変更や録画画面の角度調整をすぐに行えます。
さらに、撮影した動画をスマートフォンにダウンロードできるため、万が一の際も大切な証拠をすぐに端末に保存できます。
軽量コンパクト
防塵＆防水性能
◆IP66レベルの防塵＆防水性能
本機はIP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。
◆軽量コンパクト設計
本体のサイズは約93.3×49.6×41.2mm、重量は約128gとつけていることを忘れるような軽量コンパクト設計を実現しました。
音声録音
Gセンサー
◆音声録音対応
本体内蔵のマイクで周囲の音や、万が一のトラブルにも対応します。
※ON/OFFの設定可能
◆Gセンサー搭載
転倒などの衝撃を感知すると上書き録画のされないロックファイルに保存され緊急時にドライブレコーダーの操作など不要です。
◆いろんなシーンに対応できる取付マウント
汎用型のテープ式マウントなので、簡単に取付けて様々なヘルメットに対応可能です。また、すぐに取り外しできるので本体を持ち運びでき、盗難防止にもなります。
バイク用・自転車用・自動車用、更にGoproアクセサリーに対応できるマウントが何種類を開発され、いろんなシーンで使用可能。
■製品仕様
製品仕様
MF-V40Tバイク車両用モデル
製品仕様