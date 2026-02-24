少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

前田家のUSJ親子旅

コットン西村が尊敬する、広島東洋カープのレジェンド・前田智徳を父、ホリプロタレントスカウトキャラバン2023グランプリの塚本恋乃葉を娘に迎え、架空の親子「前田家」の新幹線旅に密着！前田パパが人生初のユニバーサル・スタジオ・ジャパンに大はしゃぎ！？こんなレジェンド前田智徳を見られるのは、これが最初で最後かも！！鉄道大好き芸人古島と＆ＵＳＪ大好き芸人西代の豆知識にも注目です！

番組名：スナックコットン放送日時：2月26日（木）深夜0時15分～出演者：コットン（西村真二・きょん）／前田智徳／塚本恋乃葉／ミサイルマン西代洋／フロントライン古島拓大