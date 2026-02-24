パティスリー洛甘舎は、人気の「洛甘バターサンド」＜プレーン＞＜抹茶＞に、春に向かって＜桜＞の販売を２月２４日（火）より展開。夏、秋、冬と休止していた人気商品を販売開始します。本商品は、春の京都をイメージした「桜」が香る桜色のかわいいバターサンドです。

「洛甘バターサンド」の特長と工夫

「洛甘バターサンド」の最大の特徴は、甘過ぎないあっさりとした口当たりです。生地には白餡を練り込んで口どけが良いように工夫した「和魂洋才」の逸品です！復刻した＜桜＞は、香り高い「山桜」のノンアルコールリキュールを合わせた桜色のバタークリームを、「さくら餡」を練り込んだ生地でサンドしています。京都の春の香りをお届けします。昨年の春に好評でしたので、顧客からの継続的な再販要望と市場ニーズを踏まえ、本商品の復活を決定しました。＜プレーン＞：国産バターにチョコレートとメイプルシロップで香り付けした秀逸なバタークリームです。＜抹茶＞：高級宇治抹茶（利招園茶舗製）で風味付けしています！単なるギフト、京みやげではなく、大切な方への贈り物として、ひと味違う上質な選択肢を提供します。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1FURL : https://rakkansha.jp