株式会社阪急メディアックス（代表取締役社長：嘉村 昌泰、本社：兵庫県西宮市）は、運営する葬祭会館「阪急のお葬式 エテルノ西宮」にて、思い出のつまった人形やぬいぐるみに感謝を込めて供養する「人形供養」を2026年3月19日（木）に開催いたします。





大切にしてきた人形やぬいぐるみを手放す際、単に処分するのではなく、感謝の気持ちを込めて供養したいとお考えの方に最適な機会です。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

※イベント当日は、葬儀基本プランの20％割引など特典満載のエテルノ倶楽部（入会金3,000円）に無料でご入会いただけます。





『エテルノ西宮 人形供養』 開催概要

●開催日時：2026年3月19日（木） 9:00 ～ 13:00

●場所：エテルノ西宮 https://www.eterno.jp/nishinomiya/

○住所：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町2-25

○アクセス：

阪急神戸線「西宮北口」駅より南へ徒歩約7分 阪急西宮ガーデンズ南向い

JR「西宮」駅よりタクシーで約7分





●参加費〈供養料〉（税込）

一般：一式2,000円

会員：一式 500円

※当日のご入会でも会員価格で承ります。

※イベント当日は「エテルノ倶楽部」の入会金が無料になるキャンペーンも実施いたします。

エテルノ倶楽部について： https://www.eterno.jp/club/

●ご予約・詳細は、以下のURLからご確認ください。

https://www.eterno.jp/tour-event/#26172

●申込締め切り：2026年3月17日（火）

●主催：株式会社阪急メディアックス





【ご案内事項】

●個数制限はございません。

●箱やガラスケースからお出しいただいた状態でお持ちください。

●お預かりした人形は後日、丁重に供養させていただきます。

●感染症や天災の影響などで、開催を中止する場合があります。中止の際は、ホームページでお知らせいたします。





［株式会社阪急メディアックスについて］

●代表者：代表取締役社長 嘉村 昌泰

●本社所在地：兵庫県西宮市高畑町2-27

●URL： https://www.eterno.jp/

●事業内容：葬祭会館「エテルノ」の運営など

●企業理念：

私たちは、ご葬儀をご遺族の皆さまが新たな一歩を踏み出す場として捉え、地域に必要とされる企業として、皆さまの明日への希望を支えてまいります。









株式会社阪急メディアックス https://www.eterno.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/cfa8a3d00bfff6f6beab6a55ff2b0e6eb5742531.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1