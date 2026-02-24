阪急阪神東宝グループの葬祭会館エテルノ西宮にて「人形供養」開催
株式会社阪急メディアックス（代表取締役社長：嘉村 昌泰、本社：兵庫県西宮市）は、運営する葬祭会館「阪急のお葬式 エテルノ西宮」にて、思い出のつまった人形やぬいぐるみに感謝を込めて供養する「人形供養」を2026年3月19日（木）に開催いたします。
大切にしてきた人形やぬいぐるみを手放す際、単に処分するのではなく、感謝の気持ちを込めて供養したいとお考えの方に最適な機会です。皆さまのご来館を心よりお待ちしております。
※イベント当日は、葬儀基本プランの20％割引など特典満載のエテルノ倶楽部（入会金3,000円）に無料でご入会いただけます。
『エテルノ西宮 人形供養』 開催概要
●開催日時：2026年3月19日（木） 9:00 ～ 13:00
●場所：エテルノ西宮 https://www.eterno.jp/nishinomiya/
○住所：〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町2-25
○アクセス：
阪急神戸線「西宮北口」駅より南へ徒歩約7分 阪急西宮ガーデンズ南向い
JR「西宮」駅よりタクシーで約7分
●参加費〈供養料〉（税込）
一般：一式2,000円
会員：一式 500円
※当日のご入会でも会員価格で承ります。
※イベント当日は「エテルノ倶楽部」の入会金が無料になるキャンペーンも実施いたします。
エテルノ倶楽部について： https://www.eterno.jp/club/
●ご予約・詳細は、以下のURLからご確認ください。
https://www.eterno.jp/tour-event/#26172
●申込締め切り：2026年3月17日（火）
●主催：株式会社阪急メディアックス
【ご案内事項】
●個数制限はございません。
●箱やガラスケースからお出しいただいた状態でお持ちください。
●お預かりした人形は後日、丁重に供養させていただきます。
●感染症や天災の影響などで、開催を中止する場合があります。中止の際は、ホームページでお知らせいたします。
［株式会社阪急メディアックスについて］
●代表者：代表取締役社長 嘉村 昌泰
●本社所在地：兵庫県西宮市高畑町2-27
●URL： https://www.eterno.jp/
●事業内容：葬祭会館「エテルノ」の運営など
●企業理念：
私たちは、ご葬儀をご遺族の皆さまが新たな一歩を踏み出す場として捉え、地域に必要とされる企業として、皆さまの明日への希望を支えてまいります。
株式会社阪急メディアックス https://www.eterno.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/cfa8a3d00bfff6f6beab6a55ff2b0e6eb5742531.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1