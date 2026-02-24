韓国ボーイズグループB.A.Pのメインボーカルとして活躍し、現在はソロアーティストとして確かな存在感を放つデヒョンが、2026年3月、日本にてファンコンサート「2026 JUNG DAE HYUN FANMEETING IN JAPAN “BLOOMING”」を開催することが決定しました。





グループ時代から圧倒的な歌唱力と感情表現で多くのファンを魅了してきたデヒョン。

ソロ活動を経てさらに深みを増したその歌声と表現力は、今なお進化を続けています。





本公演「BLOOMING」は、“咲き誇る”というタイトルの通り、アーティストとして成熟し続けるデヒョンの現在地を、歌と想いで届ける特別なファンコンサート。

ステージではライブパフォーマンスに加え、ファンとの距離を大切にした構成も予定されており、日本のファンにとって忘れられない時間となることは間違いありません。





東京・大阪の2都市で開催される本公演で、デヒョンが描く「Blooming」の世界を、ぜひ会場で体感ください。









■公演概要

【公演名】

【大阪公演】

会場：PLUSWIN HALL OSAKA

(〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 地下1階)

日程：2026年3月25日(水) 13:00 / 18:00(JST)

2026年3月26日(木) 13:00 / 18:00(JST)





【東京公演】

会場：DDD 青山クロスシアター

(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目3－3 ヒューリック青山第二ビル B1F)

日程：2026年3月28日(土) 13:00 / 18:00(JST)

2026年3月29日(日) 13:00 / 18:00(JST)









■チケット販売について

JUNG DAE HYUN FC先行(抽選)

2026年2月14日(土) 12:00～

https://fanicon.net/fancommunities/6629





イープラス〈一般〉

2026年3月7日(土) 10:00～

https://eplus.jp/Jung-daehyun/