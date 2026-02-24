世界各国の味わいをハンバーグで楽しむ“パスポートのいらない食の世界旅行”デニーズ「春の彩りハンバーグフェア」2026年3月4日（水）スタート









































タコス仕立てのメキシカンハンバーグ1,290円（税込1,419円）野菜や豆を甘酸っぱくスパイシーに仕上げたメキシカンソースのハンバーグをトルティーヤに挟んで食べるスタイルのタコス風ハンバーグです。【中国】麻辣土鍋ハンバーグ1,290円（税込1,419円）香辛料の刺激がガツンと突き抜ける、痺れる辛さと深い旨みの麻辣仕立て。肉汁とスープが一体となったコクは、ご飯との相性も抜群です。【アメリカ】とろ〜りチェダーチーズとアボカドのハンバーグ1,290円（税込1,419円）ハンバーグとコク深いチーズソース、なめらかなアボカドを、照り焼きソースがひとつにまとめる、アメリカンな一品です。豪華にトッピングした具材とのコンビネーションをお楽しみください。【フランス】デミグラスハンバーグ＆オランデーズのＢＥＥＦハンバーグ〜シャルルマーニュ風1,490円（税込1,639円）濃厚なデミグラスソースとクリーミーなオランデーズソースが、食べ応え満点のビーフ100%ハンバーグを上品に包み込み、ラズベリーの香りもおしゃれに効いた、フレンチ気分で楽しめる一皿です。※本リリースに掲載されている画像はイメージです。※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。※新宿西口店、赤坂駅前店のみ本フェアは実施しません。※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。※特典チケットはなくなり次第終了とさせていただきます。