世界各国の味わいをハンバーグで楽しむ“パスポートのいらない食の世界旅行”デニーズ「春の彩りハンバーグフェア」2026年3月4日（水）スタート

写真拡大 (全14枚)

　株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、2026年3月4日（水）より、世界の味わいをハンバーグで楽しむ新フェア「春の彩りハンバーグフェア」をスタートします。







　本フェアは、テーマを「パスポートのいらない食の世界旅行」とし、ペルー、日本、メキシコ、中国、アメリカ、フランスの6か国をイメージした個性豊かなハンバーグをご提供します。ペルーの魚介マリネ“セビーチェ”から着想を得た「彩り野菜ハンバーグ」は、ライムとビネガーですっきりと仕上げました。また、フランス料理をイメージした「デミグラスハンバーグ＆オランデーズのＢＥＥＦハンバーグ」は、濃厚な2色のソースにラズベリーの香りを効かせた上品な一皿です。その他、痺れる辛さが食欲をそそる中国の「麻辣土鍋ハンバーグ」など、各国の食文化を表現した驚きのあるラインナップを取り揃えています。

　さらに、期間中に対象のハンバーグメニューをご注文いただいたお客様には、特典としてメニュー提供時に搭乗券を模した「特別チケット」をお渡しします。チケットに記載された二次元コードを読み取ると、ハンバーグをより楽しめるオリジナルの音声コンテンツにアクセスでき、視覚・味覚・聴覚で楽しむ、デニーズならではの「没入型ハンバーグ体験」をお届けします。

また、デニーズアプリを通じて豪華景品が当たるキャンペーンも同時開催します。いつものデニーズで、世界を巡る美味しい旅のひとときをお楽しみください。

■世界6カ国の味わいが楽しめるハンバーグメニュー

【ペルー】







彩り野菜ハンバーグ〜ライムとビネガーのソース

1,090円（税込1,199円）

ペルーの魚介マリネ「セビーチェ」をイメージした鮮やかな一品は、彩り野菜をたっぷり添えました。ライムやレモン酢のキレのある酸味が、ジューシーなハンバーグの旨味を引き立てます。

【日本】







香味野菜と2色おろしのハンバーグ

990円（税込1,089円）

みょうがや大葉の爽やかな風味に、しそおろしの上品な香りを重ねた、春の彩りを感じる和風なハンバーグです。

白髪ねぎに和えたなめらかなオランデーズソースのコクが、やさしく豊かな味わいを深めます。

【メキシコ】









タコス仕立てのメキシカンハンバーグ

1,290円（税込1,419円）

野菜や豆を甘酸っぱくスパイシーに仕上げたメキシカンソースのハンバーグをトルティーヤに挟んで食べるスタイルのタコス風ハンバーグです。

【中国】







麻辣土鍋ハンバーグ

1,290円（税込1,419円）

香辛料の刺激がガツンと突き抜ける、痺れる辛さと深い旨みの麻辣仕立て。肉汁とスープが一体となったコクは、ご飯との相性も抜群です。

【アメリカ】







とろ〜りチェダーチーズとアボカドのハンバーグ

1,290円（税込1,419円）

ハンバーグとコク深いチーズソース、なめらかなアボカドを、照り焼きソースがひとつにまとめる、アメリカンな一品です。

豪華にトッピングした具材とのコンビネーションをお楽しみください。

【フランス】







デミグラスハンバーグ＆オランデーズのＢＥＥＦハンバーグ

〜シャルルマーニュ風

1,490円（税込1,639円）

濃厚なデミグラスソースとクリーミーなオランデーズソースが、食べ応え満点のビーフ100%ハンバーグを上品に包み込み、ラズベリーの香りもおしゃれに効いた、フレンチ気分で楽しめる一皿です。

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。

※新宿西口店、赤坂駅前店のみ本フェアは実施しません。

※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合がございます。

※特典チケットはなくなり次第終了とさせていただきます。



本件に関するお問合わせ先

株式会社 デニーズジャパン

PR・SP部　広報

電話：03-6238-3567

メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp

FAX：03-3221-7285

関連リンク

デニーズ特設サイト

https://www.dennys.jp/menu/hamburg-fair/