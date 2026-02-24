フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月19に「フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品市場の概要
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 市場に関する当社の調査レポートによると、フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 市場規模は 2035 年に約 198 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 市場規模は約 112 億米ドルとなっています。フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品の市場シェア拡大は、世界規模での半導体セクターの急速な拡大と半導体業界への投資増加によるものです。米国半導体工業会（SIA）のレポートによると、2020年以降、米国30州で6,400億米ドルを超える民間半導体プロジェクトへの投資が行われています。半導体メーカーがメモリやパワーデバイスの需要拡大に対応するために生産能力を拡大するにつれ、フォトリソグラフィー用化学薬品の需要も増加しています。
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/photoresist-and-photoresist-ancillaries-market/78270
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品の市場調査では、EUV、DUV、マルチパターニングなどのリソグラフィー技術の急速な進歩と、5G、IoT、高性能コンピューティングの成長により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。
しかし、高純度化学前駆体の供給源が限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。これはサプライチェーンの不安定性に影響を及ぼし、製品フローと市場全体の成長を阻害することになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342439/images/bodyimage1】
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品市場セグメンテーションの傾向分析
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品 の市場調査は、製品タイプ別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-78270
フォトレジスト及びフォトレジスト関連製品市場は、技術別に基づいて、深紫外線（DUV）、極端紫外線（EUV）、DUV/ArF液浸、その他に分割されています。これらのうち、極端紫外線（EUV）は、先端半導体製造における重要な役割を担っていることから、予測期間中に29%のシェアを占めると予想されています。先端ロジックおよびメモリノードへの急速な採用、EUV層数の増加、露光工程数を削減しながら高性能レジストへのニーズが高まることなどが、この市場の成長を牽引する要因となっています。
