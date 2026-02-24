毎日がロックフェス！ 手ぶらＯＫ、アナログレコードのDJ体験も。 渋谷・道玄坂に12年続く伝説のロックバーが3月3日にリニューアルオープン！
2026年3月3日、70～90年代の洋楽ロック＆ソウルの名曲が楽しめる大人のためのロックバー「アズベリーパーク」（東京都渋谷区）がリニューアルオープンします。前店舗は2013年にオープンし、伝説のロックバーとして愛されてきましたが、今回、新しくプロデューサーを招き、パワーアップしてのリニューアルとなります。
「懐かしい洋楽ロック、ソウルを大音量で聞きたい！」「レコードを持っているけれども、器材がないので家で聴けない！」そんなミュージック・ラバーのために、無料でリクエストにお応えするだけでなく、当店にあるレコードか、持参したレコードをプレイできる「DJチャレンジ」という有料サービスも提供します。
選曲プロデュースを手がけるのは、元ラジオ・TV局（J-WAVE、ニッポン放送、ステーションガイアTV）の制作プロデューサーを務めた持田騎一郎氏。持田氏は、かつてジャパニーズ・ヒップホップ名曲Key Of Life「ASAYAKEの中で」（フュージョングループCASIOPEAの「ASYAKE」を使い、日本で初めてサンプリングクレジットをしたJ-Hip Hop）をプロデュースし、大ヒットさせた人物。70～90年代のビンテージロック、ビルボードヒット、AOR、JAZZフュージョンまで幅広い選曲ができる数少ない人材です。また、店舗BGMのノウハウを解説した『儲かる音楽 損する音楽～人気ラーメン屋のBGMは何でジャズ？』(持田騎一郎、2008年2月、ソニー・マガジンズ新書）を執筆し、店舗BGMの重要性を解説しました。
マニアックな選曲のレコードバーが多い中、ラジオ局で培ったリスナー目線の分かりやすく、楽しい選曲をモットーとしています。
70～90年代の洋楽をメインとしたリクエストに無料で対応し、ネットも活用して可能な限りリクエストに応えます。また、「自分でレコードを回したい！」という方のために、手ぶらで来て、店のレコードでDJプレイできる「DJチャレンジ」という有料サービスを提供します（ご自身のレコード持参OK）。
ドリンクメニューは、プレミアムビール、ウイスキー、シャンパン、ウォッカ、ジン、ラム、ワインなどの他に、曲名にちなんだ「オリジナルカクテル」をアルコール、ノンアルコールの両方で提供します。
また、ミュージシャンの仲井戸“CHABO”麗市（なかいど れいち）氏とロック評論家 渋谷陽一氏の対談番組（BSテレ東）でも利用された実績がある映像映えする内装のため、TV、ラジオ、YouTubeなどの収録スタジオとしてもご利用いただけます。
◆選曲メニュー
70～90年代の洋楽ロック、ソウル、ディスコ、AOR、R＆B、JAZZフュージョンをリクエスト（無料）できます。
ロック：
The Beatles（ビートルズ）
The Rolling Stones（ローリング・ストーンズ）
Eagles（イーグルス）
Deep Purple（ディープ・パープル）
Led Zeppelin（レッド・ツェッペリン）
Bruce Springsteen（ブルース・スプリングスティーン）
AEROSMITH（エアロスミス）
QUEEN（クイーン）
Van Halen（ヴァン・ヘイレン）
Eric Clapron（エリック・クラプトン）
Jeff Beck（ジェフ・ベック）
KISS（キッス）
https://www.dreamnews.jp/press/342351/images/bodyimage1
