エルグラム導入事例紹介！お得情報発信でフォロワー７倍の秘訣
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーである、いっぽちゃん様にインタビューを行いました。
エルグラムの導入の決め手や活用事例など、2026年1月26日（月）実施のインタビュー内容を紹介します。
■いっぽちゃん様の紹介
関西在住・2児のママ「いっぽちゃん」様は、「あなたのお得のいっぽになる」をテーマに、懸賞やキャンペーンなど暮らしに役立つお得情報をInstagramで発信しています。
結果だけでなく「どう応募したか」「どこに気をつけたか」まで丁寧に伝える投稿が支持され、導入前は約8,000人だったフォロワーが、2026年1月時点で約9万人に到達しました。
■導入前の背景や課題
アカウントが伸びるほどコメント・DMが増え、返信だけで半日が終わる日も。
忙しい日は対応漏れも起き、「興味を生かせない＝機会損失」になっていました。
また、お得情報は条件や手順が細かく、リールだけでは情報不足。
一斉送信では、詳しく知りたい層や要点だけ欲しい層など個別ニーズに応えにくい点も課題でした。
■導入の決め手
国内外の自動化ツールを比較した結果、「欲しい機能が揃っている」「使うほど料金が跳ね上がりにくい」「無理なく続けられる価格帯」のバランスが決め手に。
まずは試して手応えを得て、本格導入を決めました。
■いっぽちゃん様のエルグラムの活用方法
事例(1)：「7月当選品大量GET」リールで約5,000人が新規フォロー
リールでは当選品の紹介に絞り、“当てるコツ”など詳細はDMへ集約。
コメントを起点に自動DMを送る導線で「もっと知りたい層」を確実に誘導しました。
さらにパネルボタンで「懸賞の始め方」「当てるコツ」などを整理し、必要な情報だけ選んで受け取れる形に。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】／パネルボタン
事例(2)：「ガスト全員すべき裏技」で63万再生＆約8,000人増（1週間）
身近なテーマで“続きが知りたい状態”を作り、コメント→自動DMへ。
会話型の分岐DMで読みやすさが上がり、満足度とフォロー率の向上につながりました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】／パネルボタン
■導入後の成果
エルグラム導入をきっかけに、アカウントの伸び方も、日々の運用のやりやすさも大きく変わりました。
【フォロワー数の推移】
・導入前（2024年9月）：約8,000人
・1年後（2025年9月）：約28,000人（約3.5倍）
・1年3ヶ月後（2025年12月）：約59,000人（約7倍以上）
・2026年1月時点：約90,000人に到達
特に2025年秋以降は、1ヶ月で約2万人増えるなど成長が加速しました。
【運用面の変化】
・1投稿あたり約30分の設定で自動応答を構築
・コメント・DM対応の大半を自動化
・接点は増加しながら、作業時間は大幅削減
フォロワーとのコミュニケーションは拡大しつつも、日々の負担は軽減。
継続しやすい運用体制が整ったことが、安定した成長につながっています。
※1 2026年1月現在、さらにフォロワー数は増え9万人に到達
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■いっぽちゃん様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview15/#toc17
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
