無所属野良猫VTuber『猫元パト』 録り下ろし音声ガイダンス ワイヤレスイヤホンが登場 完全受注生産で2月25日(水)15時から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と、個性的な声と自由奔放な内容の生配信やショート動画投稿を中心に人気を博している無所属野良猫VTuber『猫元パト※1』とのコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341689/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、左右のイヤホンや充電ケースにマークやアイコンをあしらい、黒を基調とした高級感のある商品となっております。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）です。パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた『猫元パト』のビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「ワイヤレス充電器（1種類）」「アクリルイヤホンスタンド（1種類）」「ステッカー(1種類)」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて2月25日（水）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では2月25日（水）15:00より販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
※1 『猫元パト』とは
個人勢 無所属・野良猫VTuber。
またの名をクセゲーパトロール猫。
本体は頭部のパトランプとされており着脱可能。
パトランプを取り付けた対象のコントロールをエンドフェイズまで得ることができる。
YouTube：https://www.youtube.com/@Patoneko_Ch
X：https://x.com/KusogePatrol
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341689/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341689/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/KusogePatrol.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
