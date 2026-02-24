無所属野良猫VTuber『猫元パト』 録り下ろし音声ガイダンス ワイヤレスイヤホンが登場 完全受注生産で2月25日(水)15時から受注販売開始

