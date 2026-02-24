北イタリアの伝統料理が日本市場へ本格上陸 次なるトレンドに 人手不足の飲食現場を“本格×簡便” でサポート 焼く・揚げる・練る3WAY調理可能 業務用冷凍「1kgポレンタ」新発売
トマトケチャップなどの洋風ソースブランドのハインツ日本株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:アンデルソン・カルネイロ)は、イタリア北部の伝統料理であるポレンタをリーフ型に成形した業務用冷凍商品「1kgポレンタ」を、2026年3月2日より全国で発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342440/images/bodyimage1】
本品は、焼き・揚げ・練りと幅広い調理に対応し、必要な分だけ無駄なく使えるバラ凍結仕様を採用。慢性的な人手不足に悩む飲食現場のオペレーション負担軽減と、食品ロス削減の両立を実現する業務用商品です。
■北イタリアでおなじみの伝統料理 ポレンタ
ポレンタ（Polenta）は、とうもろこし粉（コーングリッツ）を水やスープで練り上げて作る、イタリアでは日常的に親しまれている主食・付け合わせ料理です。その原型は古代ローマ時代の粥状料理“プルス”に由来するとされ、16世紀以降にとうもろこしがヨーロッパで普及し、安価で栄養価が高く、収穫量の多い主食として北イタリアの山岳地帯や農村部に広く根付きました。素朴ながら奥深い味わいは、肉や魚料理の付け合わせとしても欠かせない存在となり、現在では多様な調理法で各地域に独自の郷土料理が生まれています。
■焼き・揚げ・練り 多彩なメニュー展開に対応
「1kgポレンタ」は、国内製造のコーングリッツを使用し、本格的な味はそのままに、業務用としての使いやすさを追求しています。
本来、弱火で約40分も練り続ける必要があるポレンタの調理工程を工場で完結し、厨房のオペレーションを大幅に簡略化することが可能となりました。現場ではフライパンやグリルで焼いて前菜やビュッフェメニューに使用したり、フライヤーで揚げてフィンガーフードにしたり、凍ったまま水を加えて5－6分加熱して伝統的な付け合わせにも使えるなど、本品だけで多彩なメニュー展開ができます。
また、バラ凍結仕様のため、必要な分だけ取り出せ、仕込み・廃棄ロスを最小化できます。さらにリーフ型に成形したことで、盛り付けやすく、ビュッフェやコース料理にも映える華やかな見た目を実現しました。
■外食産業の課題解決に 本格的な味でありながら簡便化を実現
近年、飲食業界では慢性的な人手不足が深刻化しています。コロナ禍以降、インバウンド需要の回復とともに来客数は回復する一方で、「人手が足りず現場が回らない」というシェフや運営現場からの声が多く寄せられています。そのため、オペレーション負担を軽減できる簡便商材へのニーズも拡大しています。
今回、イタリアでの調理経験も持つ当社専属シェフが、日本ではまだ認知度が低いポレンタに着目。「本格的な味わいを保ちながら、現場で誰でも簡単に扱える商品を作りたい」という思いから本商品の開発がスタートしました。
ポレンタ作りで最も手間がかかる絶えず練り続ける工程を工場で行って、厨房では“加熱するだけ“の状態で提供できる商品設計をいたしました。焼く・揚げる・練るといったメニューに合わせた３WAY調理に対応し、さらにそのまま盛り付けやすいリーフ型に成型し、急速冷凍によるバラ凍結で必要数のみ使用しやすいなど、現場目線の工夫を随所に施しています。調理負担軽減と食品ロス削減を同時に実現した、外食産業の課題解決に貢献する新たな業務用商材として提案いたします。
当社はこれまでにも、ファラフェルやプルドポークといった海外で親しまれている料理を業務用商品としていち早く商品化し、日本の外食市場に新たなメニュー提案を行ってまいりました。これらの商品は多くの飲食店で採用され、結果として業界トレンドの火付け役となり、メニューの多様化に貢献してきました。今回発売する「ポレンタ」もその系譜に位置付けられる商品です。ポレンタは日本ではまだ認知度が高いとは言えないものの、本格的なイタリア料理店では定番の付け合わせとして親しまれています。私たちは、ポレンタが次に広がる可能性を秘めた料理と捉え、誰でも簡単に扱える業務用商品として開発いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342440/images/bodyimage1】
本品は、焼き・揚げ・練りと幅広い調理に対応し、必要な分だけ無駄なく使えるバラ凍結仕様を採用。慢性的な人手不足に悩む飲食現場のオペレーション負担軽減と、食品ロス削減の両立を実現する業務用商品です。
■北イタリアでおなじみの伝統料理 ポレンタ
ポレンタ（Polenta）は、とうもろこし粉（コーングリッツ）を水やスープで練り上げて作る、イタリアでは日常的に親しまれている主食・付け合わせ料理です。その原型は古代ローマ時代の粥状料理“プルス”に由来するとされ、16世紀以降にとうもろこしがヨーロッパで普及し、安価で栄養価が高く、収穫量の多い主食として北イタリアの山岳地帯や農村部に広く根付きました。素朴ながら奥深い味わいは、肉や魚料理の付け合わせとしても欠かせない存在となり、現在では多様な調理法で各地域に独自の郷土料理が生まれています。
■焼き・揚げ・練り 多彩なメニュー展開に対応
「1kgポレンタ」は、国内製造のコーングリッツを使用し、本格的な味はそのままに、業務用としての使いやすさを追求しています。
本来、弱火で約40分も練り続ける必要があるポレンタの調理工程を工場で完結し、厨房のオペレーションを大幅に簡略化することが可能となりました。現場ではフライパンやグリルで焼いて前菜やビュッフェメニューに使用したり、フライヤーで揚げてフィンガーフードにしたり、凍ったまま水を加えて5－6分加熱して伝統的な付け合わせにも使えるなど、本品だけで多彩なメニュー展開ができます。
また、バラ凍結仕様のため、必要な分だけ取り出せ、仕込み・廃棄ロスを最小化できます。さらにリーフ型に成形したことで、盛り付けやすく、ビュッフェやコース料理にも映える華やかな見た目を実現しました。
■外食産業の課題解決に 本格的な味でありながら簡便化を実現
近年、飲食業界では慢性的な人手不足が深刻化しています。コロナ禍以降、インバウンド需要の回復とともに来客数は回復する一方で、「人手が足りず現場が回らない」というシェフや運営現場からの声が多く寄せられています。そのため、オペレーション負担を軽減できる簡便商材へのニーズも拡大しています。
今回、イタリアでの調理経験も持つ当社専属シェフが、日本ではまだ認知度が低いポレンタに着目。「本格的な味わいを保ちながら、現場で誰でも簡単に扱える商品を作りたい」という思いから本商品の開発がスタートしました。
ポレンタ作りで最も手間がかかる絶えず練り続ける工程を工場で行って、厨房では“加熱するだけ“の状態で提供できる商品設計をいたしました。焼く・揚げる・練るといったメニューに合わせた３WAY調理に対応し、さらにそのまま盛り付けやすいリーフ型に成型し、急速冷凍によるバラ凍結で必要数のみ使用しやすいなど、現場目線の工夫を随所に施しています。調理負担軽減と食品ロス削減を同時に実現した、外食産業の課題解決に貢献する新たな業務用商材として提案いたします。
当社はこれまでにも、ファラフェルやプルドポークといった海外で親しまれている料理を業務用商品としていち早く商品化し、日本の外食市場に新たなメニュー提案を行ってまいりました。これらの商品は多くの飲食店で採用され、結果として業界トレンドの火付け役となり、メニューの多様化に貢献してきました。今回発売する「ポレンタ」もその系譜に位置付けられる商品です。ポレンタは日本ではまだ認知度が高いとは言えないものの、本格的なイタリア料理店では定番の付け合わせとして親しまれています。私たちは、ポレンタが次に広がる可能性を秘めた料理と捉え、誰でも簡単に扱える業務用商品として開発いたしました。