マルチビューワースイッチの世界市場2026年、グローバル市場規模（2ポート、4ポート、8ポート）・分析レポートを発表
2026年2月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マルチビューワースイッチの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マルチビューワースイッチのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界のマルチビューワースイッチ市場規模は2024年に148百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率6.4%で推移し、2031年には228百万ドルへと再調整される見込みです。中程度の成長率が想定されており、放送制作や監視用途を中心に堅調な拡大が見込まれます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。政策環境の変化が機器調達コストや供給安定性に与える影響を整理し、企業の事業継続性の観点からも評価しています。
マルチビューワースイッチは、複数の映像ソースを1つの画面に同時表示しつつ、映像の切り替え操作も統合して行える装置です。映像制作、放送、監視システムなどで使用され、複数の映像フィードをリアルタイムで監視しながら、必要な映像へ即時に切り替えられる点が特長です。
________________________________________
【製品特性と利用シーン】
本製品は、運用者が同時に多数の映像入力を把握できるため、監視性と操作性の向上に寄与します。放送現場では、複数カメラや外部入力の状態確認、切り替え判断の迅速化に役立ちます。監視分野では、多地点カメラ映像の統合表示と重要映像への切り替えを一体化できるため、インシデント対応の効率化につながります。
また、映像制作のワークフロー高度化に伴い、限られたモニター環境で多入力を管理するニーズが高まっています。施設の統合運用や遠隔監視の拡大も、マルチビュー表示と切替機能の統合価値を押し上げる要因になります。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に分析し、需要構造の変化や競争環境、需給動向を明確にしています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、競争要因を整理しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、用途別市場の将来見通し、競争環境に影響する要因の評価が主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは2ポート、4ポート、8ポートの3区分です。入力数が増えるほど運用の集約度は高まりますが、導入コストや運用設計の複雑さも増すため、用途規模や運用体制に応じた選択が重要です。
用途別では、制御室および監視センター、ポストプロダクションセンター、その他に分類されています。制御室および監視センターでは常時監視と即時切替が求められ、ポストプロダクションでは編集前後工程の確認や複数ソースの同時監視が重視されます。
