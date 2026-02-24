アイ・ピー・エスが3月10日「企業の成長を加速するDX成功のカギとは?!変革のための構想策定セミナー」・3月17日「脱・属人化経営への第一歩 ～ERPで実現する業務標準化と経営の見える化」を開催
SAP ERP導入を専業とする株式会社アイ・ピー・エス（本社：東京都、代表取締役社長：赤松 洋、以下IPS）は、オンラインセミナー「企業の成長を加速するDX成功のカギとは?!変革のための構想策定セミナー」を2026年3月10日に、「脱・属人化経営への第一歩 ～ERPで実現する業務標準化と経営の見える化」を3月17日に開催いたします。
IPSは1997年の創業以来、180社を超えるお客様へSAP ERP導入サービスを提供しています。その経験から得た知見を活かし、中堅中小企業お客様の課題や業務に対応する顧客サービスを確立してまいりました。その中でお客様からよくいただく課題やお悩みをもとに、今回のセミナーを企画いたしました。
《開催概要》
「企業の成長を加速するDX成功のカギとは?!変革のための構想策定セミナー
～ERP検討を始める前に必ずやっておきたい構想策定 基本の「き」～」
日程： 2026年3月10日（火）13：30～14：15
対象者：経営者、経営層、経営企画・IT部門・DX推進や業務改革などのご担当者・責任者の皆様
詳細/参加登録URL： https://seminar.ips.ne.jp/20260310
「脱・属人化経営への第一歩 ～ERPで実現する業務標準化と経営の見える化」
日程： 2026年3月17日（火）13：30～14：00
対象者：ERP導入にご関心のある経営者、経営層、経営企画・IT部門などのご担当者・責任者の皆様
詳細/参加登録URL： https://seminar.ips.ne.jp/20260317
IPSはこれからもお客様の成功を支援するパートナーとしてサービス向上に努めて参ります。
■株式会社アイ・ピー・エスについて （ https://ips.ne.jp/）
IPSは、SAP社が提供するSAP ERPの導入・本番稼動後のシステム運用・保守サポートにおいて、中堅中小企業のお客様を中心に業務改革を支援する企業です。 1997年の設立以来180社以上の導入実績を持つ、SAP社のプラチナパートナーの1社（※2026年2月現在）です。
定期的に開催しているセミナーでは、参加者アンケートでは90％が「参考になった」とご回答頂いており、お客様へ基幹システムの最新情報をご提供するとともに、お客様から直接ご質問頂くことで、ご不安な点や疑問点を解消して頂ける場をご提供しております。（https://seminar.ips.ne.jp/seminer_info）
お問い合わせ
株式会社アイ・ピー・エス
マーケティング企画推進室
電話：03-6262-0650（東京本社）
06-6292-6249（大阪本社）
E-mail : info@ips.ne.jp
https://ips.ne.jp/
配信元企業：株式会社アイ・ピー・エス
