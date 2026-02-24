TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のLINE着せかえを2026年2月24日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342475/images/bodyimage1】
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでもTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】幼馴染とはラブコメにならない(集合)
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b97ed89e-4403-401b-9e28-44f78df96364
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』
幼馴染たちとの甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”作品がアニメ化！
「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。
ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。
そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！
しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。
が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！
ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！
「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！
【OFFICIAL SITE】https://anime-osalove.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/love_Osnnjm_wm
(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
プレスリリース詳細へ