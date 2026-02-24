クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、上海発着クルーズ「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」2026年春出発コースの販売を開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、本日より、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの大型客船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」による上海発着クルーズの2026年春出発コースの販売を開始いたしました。本コースは現在実施中の「春の先取りキャンペーン」の対象商品として、直前の特別価格でご予約いただける機会となっております。
■人気大型客船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」で楽しむ上海発着クルーズ
スペクトラム・オブ・ザ・シーズは、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルが展開する大型客船で、カプセル型展望デッキ「ノーススター」、世界数カ所にしか無いスカイダイビングシミュレーター「アイフライ」、ロボットバーテンダーがお好みのカクテルを供する「バイオニックバー」等充実した船内施設や多彩なエンターテインメントを備えた人気のクルーズ客船です。
上海を発着地とすることで、韓国や福岡、沖縄などを効率よく楽しむことができ、海外発着クルーズならではの魅力をご体験いただけます。
■2026年春出発コースを複数日程でご用意
【春の先取キャンペーン】スペクトラムオブザシーズ号で行く アジアクルーズ -上海宝山発着(中国)-
【2026年3月17日出発】4泊5日 89,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109257.html
【2026年4月6日出発】4泊5日 79,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109259.html
【2026年4月10日出発】4泊5日 79,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109260.html
【2026年4月14日出発】4泊5日 79,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109261.html
【2026年5月10日出発】5泊6日 109,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_5N__109262.html
【2026年5月18日出発】4泊5日 89,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109263.html
【2026年5月30日出発】4泊5日 99,000円～
https://www.best1cruise.com/B/RCI/CO__RCI_RCISC_4N__109264.html
人気の出発日や客室タイプは早期に満室となる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
■春の先取キャンペーンでお得にご予約いただけます
現在開催中の「春の先取りキャンペーン」では、対象クルーズを特別価格でご案内しております。
早期にご予約いただくことで、通常よりお得な料金でご乗船いただけるだけでなく、ご希望の客室や日程を確保しやすくなります。
「春の先取りキャンペーン」キャンペーンページ：
https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/campaign.php
■海外発着クルーズのラインナップを拡充
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、上海発着など海外発着クルーズの取り扱いも強化しております。
今後も多様なクルーズ商品を取り揃え、お客様の幅広いニーズにお応えしてまいります。
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
