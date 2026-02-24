■ 概要

鹿児島市鴨池地域を拠点に活動する任意団体「カモカル（鴨池カルチャークラブ）」は、子どもたちの音楽・文化活動を持続的に支える基盤を整えるため、非営利型一般社団法人への法人化および、活動拠点整備を目的としたクラウドファンディングを開始いたしました。法人化については、公益財団法人慈愛会様のバックアップを受けながら実施いたします。目標金額：60万円（法人設立費用・事務所兼楽器保管拠点整備費・楽器修繕・広報費等に充当）

■ 背景 ～地域から音楽の場が消えつつある現実～

鹿児島は、薩摩藩伝習生軍楽隊を起源とする「日本の吹奏楽発祥の地」とも言われる音楽文化の深い地域です。しかし現在、・少子化・楽器価格の高騰・教員の働き方改革による部活動縮小・地域移行の遅れなどの影響により、小中学校単位での吹奏楽・金管バンド運営が徐々に困難になっています。「音楽を学びたい子どもたちの場所」そのものが失われつつある状況です。

■ カモカルの取り組み

現在、鴨池小学校を中心に、中学生や近隣学校の児童も含め、約30名が登録しています。【主な活動内容】・小中学生向け音楽教室（管楽器・打楽器指導）・吹奏楽部への講師派遣・吹奏楽のない学校への設立支援準備・各家庭の休眠楽器の発掘、リユース・病院、福祉施設、地域イベントでの演奏・卓球教室の運営・地域事業者と連携した物販事業子どもたちは演奏技術だけでなく、・人前で表現する力・継続する力・誰かを感動させる経験を積み重ねています。病院や福祉施設での演奏では、ご高齢の方が涙を流されることもあり、子どもたちは「自分たちの音楽が誰かの力になる」体験をしています。

■ 公益財団法人 慈愛会様の全面支援

本活動は、公益財団法人慈愛会様が・練習場所の提供・病院・関連施設での演奏機会創出・事務所兼楽器保管拠点の賃料半額負担予定など、全面的にご支援くださっています。地域医療を担う法人と、子どもたちの文化活動が連携する地域支援モデルでもあります。

■ 故・鴨池校区コミュニティ協議会会長の想い

本活動の背景には、故・鴨池校区コミュニティ協議会会長の存在があります。カモカル音楽教室の仕組みを作っていただいた方で、「地域全体で子どもを育てる環境づくり」の重要性を訴え、子どもたちの未来を真剣に考えてこられた方でした。現在の活動は、その志を形にする挑戦でもあります。地域に根差した文化活動を、持続可能な仕組みとして整えること。それが今回の法人化の大きな目的です。

■ 今回のクラウドファンディング

・非営利型一般社団法人設立・事務所兼楽器保管拠点整備・中郡小学校の一部の休眠楽器のリペア【目標金額】60万円【資金使途】・法人設立費用：約20万円・拠点整備費用：約20万円・広報費：約2万円・予備費（楽器リペア等）：約10万円

https://readyfor.jp/projects/Kamoike-Culture

■ 今後の展望

法人化後は、1. 各学校の休眠楽器再生プロジェクト2. 吹奏楽部のない学校への設立支援3. 合宿型音楽イベント「鹿児島ミュージックキャンプ」開催4. 自立型収益モデル構築（物販・教室事業・広告連携）を進め、鹿児島における吹奏楽部地域移行の持続可能なモデルケースとなることを目指します。さらに、将来的には、地域楽団設立や音楽療育型施設の創設も視野に入れています。音楽を学んだ子どもたちが、いずれそのスキルを活かせる場を、鴨池、鹿児島に少しでも多く作ってあげたいと思っております。

■ 代表コメント

「子どもたちの音楽の場を“なくさない”だけでなく、地域とともに“育てていく”仕組みをつくりたいと考えております。広告代理店勤務で培った企画・営業・広報の経験を活かし、寄付に頼りすぎない自立運営モデルを構築します。鴨池・鹿児島の子どもたちの未来を、地域で支える挑戦です。」

■ 取材のお願い

現在、クラウドファンディング実施中です。地域文化活動の持続可能モデルへの挑戦として、ぜひ取材をご検討ください。

鴨池 文化・まちづくり団体 カモカル ～Kamoike Culture Club～代表：天辰 佑介（あまたつ ゆうすけ）TEL：080-1715-0593 E-mail：amatatsu0918@gmail.com

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/kamocul//https://kamocul.com/