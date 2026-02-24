24時間放送の国際ニュースチャンネル「CNNj」では、日本時間2月25日(水)に、トランプ米大統領が米国議会に向けて今後1年間の施政方針を示す一般教書演説を生中継いたします。

今年11月に中間選挙を控える中、トランプ大統領が今後の政権運営について何を語るのか、日本を含む国際社会から注目が集まります。

さらに本放送にあわせて、CNNj公式Xアカウントでは、フォロー＆リポストでギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。





トランプ米大統領





【放送概要】

放送チャンネル：CNNj

放送日時 ：2月25日(水)11:00～13:00

放送番組 ：『トランプ米大統領 一般教書演説』





関連番組：

・『トランプ米大統領 一般教書演説 プレビュー』 2月25日(水)10:00～11:00

・『トランプ米大統領 一般教書演説 解説』 2月25日(水)13:00～16:00









【プレゼントキャンペーン詳細】

CNNj公式Xアカウントをご確認ください：

https://x.com/jctv_pr

応募締め切り：2026年2月26日(木) 23:59まで

※応募期間は変更となる場合があります





「トランプ米大統領 一般教書演説」放送記念キャンペーン





【番組内容】

『トランプ米大統領 一般教書演説』 2月25日(水)11:00～13:00

トランプ米大統領による一般教書演説を生中継。今年11月の中間選挙を控え、政権運営の行方が問われる重要な局面の中、トランプ米大統領が今後の政策や政権の方向性を示す。移民当局を巡る抗議や世論の分断が続くアメリカで、何が語られるのか。国際社会にも大きな影響を与えるトランプ米大統領の発言に、国内外から注目が集まる。









【CNNj の最新番組情報】

・CNNj ホームページ ： https://www2.jctv.co.jp/cnnj/

・CNNj PR(X公式アカウント)： @jctv_pr ( https://x.com/jctv_pr )









【CNNjについて】

CNNブランドの24以上のネットワークと情報サービスは、世界200以上の国と地域で、20億人に向けて提供されています。その中でCNNjは、世界約3.2億世帯の家庭やホテルの客室で視聴可能なCNNインターナショナルの放送をベースに、日本国内ではCNNとJCTVのパートナーシップにより運営されている24時間放送のチャンネルです。英語および日本語同時通訳の二カ国語放送を、日本全国のケーブルテレビやスカパー等を通じて日本の691万以上の世帯、ホテル、官公庁や法人などにお届けしています。









【個人情報の取り扱いについて】

https://www.jctv.co.jp/privacy/









※放送時間、番組内容は緊急ニュースなどにより、予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

