株式会社アースカラー(本社：東京都渋谷区、代表取締役：近藤寛樹)は、たんぱく質を手軽に摂取できる粉末健康飲料「麦茶プラス」を、2026年2月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会2026」に出展いたします。





世界初 高たんぱく麦茶『麦茶プラス』









※粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品

(2025年7月 当社調べ。GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による)。





「麦茶プラス」は、“毎日飲む”麦茶に“毎日摂りたい”たんぱく質をプラスするという、ありそうでなかった組み合わせを実現した粉末飲料です。プロテイン・サプリメント開発の専門家集団「合同会社おなかラクト」との共同開発により、たんぱく質特有の風味や舌触りを抑え、麦茶本来の香ばしさを引き出す特許技術「タンパクティー製法」※2を確立。“我慢して飲む”のではなく、「美味しいから続けられる」たんぱく質補給習慣を目指しています。









■「健康博覧会2026」春(第44回)概要

●開催期間 ： 2026年2月25日(水)～27日(金)

●開催時間 ： 10:00～17:00

●会場 ： 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

●弊社出展小間番号： 東6 6E-38









■背景：猛暑時代、“水だけ”の対策で十分ですか？

近年の記録的猛暑により、熱中症対策として「こまめな水分補給」の重要性は広く認識されています。しかし一方で、体温調整や血液量の維持を支える“体の基盤”であるたんぱく質の重要性は、まだ十分に浸透しているとは言えません。体内の水分保持に関与するアルブミンはたんぱく質から生成されます。つまり、暑さに負けない体づくりには「水分＋たんぱく質」という視点が欠かせないのです。

「麦茶プラス」は、こうした課題を解決するため、日常的に飲まれている麦茶にたんぱく質を加えることで、水分補給と栄養補給を同時に叶える新しい選択肢を提案します。

健康意識の高いお客様が集う「健康博覧会」で「麦茶プラス」をご紹介し、幅広い世代の健康的な体づくりをサポートしてまいります





【商品特徴】

1.世界初※1「麦茶」×「たんぱく質」の組み合わせ

「麦茶」と「たんぱく質」を組み合わせた製品は市場に見当たらず、親しみやすい麦茶でたんぱく質を補給できるというユニークなポジションを確立しています。





2.美味しさへのこだわり「特許技術「タンパクティー製法」※2」

プロテイン開発の専門家と共同開発した独自の配合・製造技術により、たんぱく質特有の風味を抑え、麦茶本来の香ばしい味わいを実現。「我慢して飲む」ものではなく、「美味しいから毎日飲みたくなる」味わいを追求しました。





3.シェイカー不要！いつでも手軽なスティックタイプ

計量不要のスティックタイプで、特殊な造粒製法により冷たい水にもダマにならずにサッと溶けます。





4.スティック1本で、卵約1個分以上のたんぱく質

水500mlにスティック1本(8g)を溶かすだけで、卵約1個分に相当する5gのたんぱく質を手 軽に摂取できます。普段の食事にプラスするだけで、不足しがちな栄養素を賢く補います。ノンシュガー、ノンカフェインなので、子どもからお年寄りまで時間帯を気にせずお飲みいただけます。









【製品情報】





麦茶プラスパッケージ画像





●商品名 ： 麦茶プラス

●内容量 ： 30包入り(240g)／お試しパック 3包入り(24g)

●価格 ： 3,888円(税込)／お試しパック540円(税込)

●原材料 ： 大麦・米たんぱく濃縮物、麦茶エキスパウダー、ほか

●販売チャネル：

○ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブなど

○自社ECサイト( https://mugichaplus.com/ )

○楽天市場、Amazon

※1 自社調べ(2025年7月時点、たんぱく質を配合した粉末麦茶飲料として)

※2 2025年7月特許申請済









■株式会社アースカラーについて

株式会社アースカラーは、スポーツクラブを主要なクライアントとして物販や備品供給、イベント運営を行っている企業です。主力事業であるスポーツクラブ向けの物販(オーダーメイドインソール、シャンプー、複合高周波EMSなど)や除菌シートの販売に加え、コロナ禍を経た社会の健康意識の高まりに応えるべく、EC事業及び「麦茶プラス」をはじめとする健康食品事業を強化しています。









【会社概要】

●会社名 ： 株式会社アースカラー

●所在地 ： 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-3 VORT幡ヶ谷1階

●代表者 ： 近藤寛樹

●事業内容 ： スポーツクラブ向け物販・イベント運営、健康食品の企画・販売、EC事業

●企業サイト： https://earthcolor.info/