情報技術開発株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、略称：tdi)は、東近江市役所(所在地：滋賀県東近江市、東近江市長：小椋 正清)へ、クラウド型デジタルサイネージ管理システム「DAiS Signage」(読み：ダイス サイネージ)を導入し、市民への迅速な情報発信および運用効率・利便性の向上を支援したことを発表いたします。あわせて、本導入事例をまとめた資料を公開します。





東近江市役所 DAiS Signage 導入事例

-市民への迅速な情報発信が可能に 運用効率・利便性の向上を実現-

https://tdi.smktg.jp/public/application/add/10401





東近江市役所 DAiS Signageご利用風景





■DAiS Signage導入背景

東近江市役所は、紙のポスターを使用した情報発信により発生する伝達遅延を解消することを目的に、DX推進の一環として、新たな情報発信ツールの導入を検討しました。その結果、シンプルな機能性のほか、カスタマイズ開発が可能である点等を評価し、DAiS Signageの導入に至りました。









■DAiS Signage導入後の効果

1.迅速かつ広範な情報周知

DAiS Signageの導入により、地元に特化した最新情報や自治体の臨時情報を迅速に提供できるようになりました。また、DAiS Signageが無料コンテンツとして提供している天気予報や熱中症予防コンテンツも活用しています。





2.運用効率・利便性の向上

導入にあわせてカスタマイズ開発を行ったディスプレイ電源オンオフ連動機能により、無駄な電力消費の抑制を実現し、運用効率が向上しました。また、シンプルな操作性とコンテンツのスケジュール設定機能の活用により、頻繁に更新される多数のコンテンツが効率的に運用できるようになりました。





3.テロップ機能の活用

DAiS Signageのテロップ機能を活用し、通常の情報配信と併せて台風や災害情報といった緊急速報、特定期間におけるキャンペーンといったスポット的な告知などを配信できるようになりました。









■東近江市役所 ご担当者様コメント

DAiS Signageを導入してから、最新情報を迅速に届けられるようになり大変満足しています。運用が格段に楽になり、庁舎の景観もすっきりして、来庁される方々にも気持ちよく利用していただいています。









■導入事例ダウンロード方法

本導入事例に関する資料のダウンロードをご希望の方は、下記URLにアクセスいただき、必要事項をご入力ください。

ご登録いただいたメールアドレス宛てに、資料ダウンロードURLをお送りします。





■クラウド型デジタルサイネージ管理システム「DAiS Signage」概要

お客様の運用にかかる手間を最小にすることを考えた、長期／大規模運用に長けたシステムです。施設のDX(デジタルトランスフォーメーション)化に向けた活用のほか、家電量販店、コンビニエンスストア、百貨店、カフェ、ゼネコン、医療機関、オフィスなど、全国47都道府県で35,000台を超える稼働実績があります。近年では、小売業でのリテールメディアとしても採用されています。また、当社はDAiS Signageのご提供に加え、デジタルサイネージの豊富な稼働実績や運用ノウハウを活かし、専用サポートセンターにてお客様に代わってデジタルサイネージの運用業務を支援いたします。





クラウド型デジタルサイネージ管理システム「DAiS Signage」

https://www.tdi.co.jp/dais-signage/





DAiS Signageに関するお問い合わせ

https://tdi.smktg.jp/public/application/add/92









【会社概要 情報技術開発株式会社について】

情報技術開発株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“情報技術で未来を創造”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： 情報技術開発株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp