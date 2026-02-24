不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2016年から2025年までの10年間における「賃料改定トレンド調査分析」の結果を発表します。 本調査は、賃貸借契約更新データ46.5万件の集計結果をもとに分析しています。

■調査の背景

近年、物価上昇や人件費・資材費の高騰を背景に、賃貸市場においても賃料見直しの動きが広がっています。特に2023年度を境に、コロナ禍で続いた「デフレ（現状維持）」から「インフレ（賃料上げ）」へと構造が転換し、市場環境は大きな変化を迎えています。このような変化が進むなか、当社が提供する不動産業務支援システム「いえらぶCLOUD」は、多くのご支持をいただき、富士キメラ総研の調査（※）において「賃貸管理システム市場占有率」1位を獲得いたしました。いえらぶGROUPでは、賃貸管理システムの提供を通じて、10年にわたり賃貸借契約更新データを蓄積してきました。今回は、市場動向を客観的に把握するためこれらのデータを活用し、「賃料改定トレンド調査分析」を実施しました。本リリースでは、その結果の一部を公開します。

■分析結果のポイント

①全体トレンド: 2019年まで緩やかに上昇するもコロナ禍で停滞、2023年から急速なインフレ転嫁へ②首都圏一極集中: 増額事例の約6割が東京都、約9割が首都圏に集中。 地方への波及は限定的③戦略の二極化: 東京は「広く薄く」、地方は「狭く深く」。増額戦略の二極化が顕在化④牽引役: 「事業用」「マンション」が牽引、「駐車場」は停滞傾向に

①全体トレンド：コロナ禍の停滞とリバウンド

●2015～2019年 (緩やかな上昇)アベノミクス後半の景気回復を受け、わずかながら賃上げの動きが広がり始めていました。●2020～2022年 (コロナ禍の停滞)COVID-19の影響で経済活動が停滞。テナントの退去防止や入居者の生活防衛意識への配慮から、賃上げ交渉が手控えられ、数値が横ばい・低下しました。さらに、コロナ禍での家賃減額対応も実施されており、市場全体としては“守り”の姿勢が強まった時期といえます。●2023年以降 (急激なインフレ転嫁)経済活動の再開と世界的なインフレ、管理コスト（人件費・資材費）の高騰を受け、オーナー側の賃上げ圧力が爆発。2025年度には12.2%（過去最高）に達しています。

②首都圏一極集中～ エリア別分析：首都圏と地方の温度差～

エリアごとの「賃上げの勢い」をヒートマップで可視化。赤色が濃いほど、その年の平均よりも活発であることを示します。首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）は赤色が続いており、インフレ転嫁が定着しています。一方、大阪や福岡といった地方主要エリアは青色（平均以下）の期間が長いものの、直近で色が変わり始めており、波及の兆しが見えます。

③戦略の二極化～戦略分析：エリアごとの「勝ちパターン」～

東京は「多くの対象者にマイルドな値上げ」を行うのに対し、地方は「相場より明らかに安い物件のみを狙い撃ちして大幅是正」を行う戦略が主流です。

④牽引役～物件種別分析～

「事業用」と「マンション」が高い伸びを示しています。

■2026年の賃料改定トレンド

① 首都圏 (マンション・事業用) → 全件打診数千円～5%程度のマイルドな増額を全件に案内する。「周りも上がっている」という空気が醸成されており、成功率は高い。② 地方圏 (大阪・福岡等) → 個別選定エリア全体での一律の値上げは、入居者の反発や退去を招くリスクがある。周辺相場データと比較して乖離が大きい物件のみをリストアップし、10%以上の是正交渉を行う。③ 駐車場 → 据え置き傾向（優先度の低さと上昇率の錯覚）マンション等に付帯する駐車場は、住居部分に比べて賃料改定の優先度が低く、据え置かれる傾向にある。また、月額単価が低いため、数千円の値上げでも上昇率(％)としては大きくなりやすく、契約者の心理的な抵抗感を生みやすい。そのため、解約リスクを避けて現在の稼働率維持を優先しているケースが多いと推測される。

■いえらぶGROUP 常務取締役 庭山健一 コメント

今回の調査から、賃貸市場における賃料改定は一時的な動きではなく、2023年度を境とした構造的な転換であることが明らかになりました。首都圏と地方では増額のアプローチに顕著な差が見られ、従来の一律的な施策では通用しにくい局面に入っています。今後は生成AIも取り入れ、エリア特性や物件種別ごとのデータ分析をもとに、より戦略的な賃料設定を支援するサービスを展開し、不動産会社の収益最大化と持続的な成長に貢献してまいります。

■調査データ

賃料改定データ：期間2016年～2025年 46.5万件抽出（賃貸借契約更新時のみ）▽本リリースに関する問い合わせhttps://ielove-cloud.jp/news/entry-1329#mail

