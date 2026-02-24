北海道のショップ「ホクレン」で対象商品が２０％ＯＦＦ！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ホクレン」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。
「ホクレン」では、北海道産の精米・野菜・果物・精肉・水産物などの生鮮品、北海道原料を使用した乳製品・スイーツ・お酒などの加工品を800品以上取り揃えています。
また、グリーンアスパラ・よくねたいも（じゃがいも）などの事前予約商品もキャンペーン対象となっております。
キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。
ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/
【対象商品】（おすすめ商品抜粋）
〇令和７年産 ゆめぴりか ５kg×２袋 精米・無洗米
ＵＲＬ：精米 https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/
無洗米https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000361200/
品種改良を積み重ねてきた北海道米の集大成ともいえる品種です。
日本穀物検定協会が行う「米の食味ランキング」で2011年から「特Ａ」を連続受賞中。
厳しい基準をクリアし、こだわり抜いて作られた、濃厚な甘み・強い粘りともちもち感・美しいつやをお楽しみください。
〇北海道よつ葉バター ポンドバター 450g×３ 加塩・食塩不使用
ＵＲＬ：加塩 https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-33604110/
食塩不使用 https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-33604120/
バターは、よつ葉乳業の前身、北海道協同乳業の創業時から50年以上つくり続けてきたよつ葉の原点です。
ミルクの風味と豊かなコクをぎゅっと濃縮した上品な味わいは、ホテルやレストラン、洋菓子専門店など各界のプロに支持されています。
〇【数量限定】生おおずわいがにしゃぶしゃぶ 500g
ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4450060/
鮮度の良いおおずわいがにを生のままポーション加工し、急速冷凍しました。
ぽん酢や三杯酢でお召し上がりいただくしゃぶしゃぶがおすすめです。
〇【数量限定】たらばとずわいのかに鍋
ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4450063/
たらばとずわいの２種のかにと北海道産の海の幸が入った贅沢な鍋セットです。
海鮮だしが溶け込んだスープでの〆のうどんも格別です。
セット内容：生ずわいがに200ｇ、生たらばがに120ｇ、片貝帆立３枚、真鱈切身３切、かに入りつみれ３個、昆布１５ｇ、うどん250ｇ、寄せ鍋のたれ５０ｇ×２
〇【数量限定】北の寄せ鍋
ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4450061/
北海道産の海の幸を中心に､11種の具材のボリュームたっぷりの鍋具材セットです。
醤油味の寄せ鍋つゆでお楽しみいただいたあと、〆は味噌味のスープを加えて「合わせ」味のラーメンでおなかいっぱいお楽しみください。
セット内容：秋鮭切身・たら切身各３切、鶏もも肉９０g、ずわいがに爪・ボイル帆立・赤えび・牡蠣・とりごぼうつみれ 各３個、ラーメン(生めん)110g、特製あわせ味噌鍋スープ140g
【年度末大決算セールキャンペーン 概要】
１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬
２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。
※クーポンのご利用には会員登録が必要です。
※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。
「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。
ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
