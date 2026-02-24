フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 甘酸っぱい「いちご」とジューシーな「おにく」のランチブッフェ

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫）は、2026年3月1日（日）から5月6日（水・振替休日）の土・日・祝日限定で、「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」にて『いちご＆おにく ランチブッフェ』を開催いたします。昨年は約4,500名が来店した春の人気企画で、甘酸っぱい旬のいちごと、ライブ感あふれる肉料理を一度に楽しめる内容として、地元客と観光客の双方から好評を博しました。今年は創作メニューをさらに充実させ、春の石垣島の食体験を提案します。





ISHIGAKI BOLD KITCHEN いちご＆おにく ランチブッフェ イメージ

■春の香り漂う「いちご」の創作料理＆スイーツ

いちごを使用した創作メニュー「いちごと生ハムのピザ」は、いちごの甘酸っぱさと生ハムの塩味、とろけるチーズのコクが重なり合う逸品です。「いちごとバルサミコのチキンソテー」は爽やかないちごの風味とバルサミコソースがチキンの旨味を引き立てます。デザートには、断面も美しい「いちごミニフレジエタルト」をはじめ、和の甘味「いちご大福」、滑らかな口どけの「いちごティラミス」など、パティシエ特製のスイーツがブッフェ台を華やかに彩ります。









■ジューシーな肉汁に食欲が刺激される「おにく」

シェフが目の前で焼き上げる「牛肉グリル」は、香りと音で食欲を刺激するライブキッチンの主役。低温の油でじっくり火入れし、外側をパリッと香ばしく中はしっとりとした食感に仕上げた「豚バラコンフィ」や、沖縄県産豚肉を使用した「美ら島ソーセージ＆シュークルト」など、肉の旨味を多彩な調理法で楽しめます。





■春の味覚やキッズコーナーも

「しらすと菜の花パスタ」や「桜えび春野菜ピラフ」など、春を彩るお料理もご用意しています。キッズコーナーにはチキンナゲットやエビフライ、ミニハンバーグなどお子様向けのメニューが充実。さらにフルーツやマシュマロにチョコレートをかける人気の「チョコレートファウンテン」など、ご家族でお楽しみいただけるブッフェとなっています。

『いちご＆おにく ランチブッフェ』概要

【期間】2026年3月1日（日）～5月6日（水・振替休日）※土・日・祝日限定

【場所】ISHIGAKI BOLD KITCHEN（イシガキボールドキッチン）

【時間】12:00～15:00（90分制）

【料金】大人3,800円、小学生（7～12歳）2,660円、幼児（4～6歳）1,900円、3歳以下 無料

【ご予約・お問い合わせ】

TEL: 0980-88-7095（受付時間9:00～20:00）

Email: dining_fusaki-resort@iconia.co.jp

※本リリースに記載の料金はすべて税込です。

※メニューや食材は変更になる場合がございます。

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在中の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、４つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいています。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。









公式ウェブサイト：https://gotopass.jp