サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場は、企業および産業需要の拡大により、2033年までに47億1,760万米ドルに達する見込み
市場規模は2033年までにほぼ倍増、年平均成長率（CAGR）は7.78%と堅調に推移する見込み
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場は、急速な工業化、インフラ整備、そして企業、医療、教育、エネルギー分野におけるアウトソーシングによる食品サービスの需要増加を背景に、今後10年間で大幅な成長が見込まれています。2024年には24億7,190万米ドルと推定される市場規模は、2033年には47億1,760万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.78%と堅調に推移すると見込まれています。
この力強い成長軌道は、ビジョン2030に基づく改革と、包括的な従業員向けケータリングソリューションを必要とする大規模プロジェクトへの投資増加に支えられた、サウジアラビアの経済構造の変化を反映しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/saudi-arabia-b2b-catering-services-market
産業・インフラプロジェクトの拡大が市場拡大を促進
サウジアラビア全土における大規模インフラ・産業プロジェクトの拡大により、大規模B2Bケータリングサービスの需要が大幅に増加しています。建設現場、石油・ガス施設、鉱業、そして遠隔地の工業団地では、数千人の従業員を支えるために、信頼性が高く、衛生的で、拡張性の高いフードサービス事業が求められています。
サウジアラビアが炭化水素資源以外にも経済の多様化を進めるにつれ、新たな経済特区、観光開発、物流拠点の出現により、法人向けケータリングや契約ケータリングの需要が高まっています。企業は、安全規制の遵守、コスト効率、そして業務への集中を確保するため、専門業者へのフードサービスのアウトソーシングをますます増やしています。
特に遠隔地ケータリングは、同国における継続的なエネルギー・インフラ開発活動に支えられ、依然として高い成長分野です。
企業部門と労働力のアウトソーシングが需要を牽引
企業オフィス、製造施設、ビジネスパークの急速な増加により、職場向けケータリングサービスの需要が高まっています。多国籍企業と国内企業は、従業員の福利厚生、生産性、そして定着率を重視しており、専門的に運営されたカフェテリアや食事サービスソリューションの導入が進んでいます。
アウトソーシングされたB2Bケータリングは、業務効率、標準化された品質管理、そして多様な従業員の好みに合わせたメニューのカスタマイズといったメリットをもたらします。海外駐在員や多文化従業員の増加も、ケータリング業者が国際的な料理や柔軟な食事オプションを提供するよう促しています。
さらに、企業とケータリング会社間の長期サービス契約は、収益の安定性と市場の予測可能性を高めています。
医療機関と教育機関が施設向けケータリングを強化
サウジアラビアのB2Bケータリングサービス市場において、医療機関と教育機関は主要な需要の中心となっています。病院では専門的な食事管理と厳格な衛生管理が求められ、学校や大学では学生と職員のための体系的な食事プログラムが求められています。
サウジアラビア全土における医療投資の増加と私立・公立病院の拡張は、医療ケータリングサービスの持続的な成長に貢献しています。同様に、インターナショナルスクールや高等教育機関の発展は、標準化された施設向けケータリングサービスの需要を高めています。
