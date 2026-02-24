日本製紙用化学薬品市場、持続可能な加工技術と高性能パルプソリューションを背景に年平均成長率4.50％で拡大し、2035年までに21億1660万米ドルに達すると予測される。

