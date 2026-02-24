おいしさ一新！専門店の味と食感をご家庭で！『ビルの冷凍ドーナツシリーズ』を３月１日に発売
株式会社北川製菓（本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役：北川浩一）は、この度２０２６年度春・夏新商品として、ユーザにご好評を頂いている、専門店に匹敵する味や食感をブラッシュアップし、これまで以上にハイクオリティな味と食感をお気軽にご家庭でお楽しみ頂ける様仕上げた『ビルの冷凍ドーナツシリーズ』を全国の量販店にて２０２６年３月１日に発売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339658/images/bodyimage1】
＜商品概要＞
昨今のエンドユーザの自宅本格おやつニーズにお応えするべく、２０代から６０代の主婦層をメインターゲットとし商品開発を行いました。自社調査によるユーザニーズをベースに、ユーザからの支持が高い「サクサク」「もちもち」等の食感を国産米粉を使用する事でよりサクサク、もちもちとした食感にブラッシュアップし、「北海道産クリームチーズ」「瀬戸内レモン」「ココアビスケット」「いちごピューレ」「チョコ」等の高感度な素材を使用した、選ぶ楽しさと個性溢れるバリエーションによってエンドユーザニーズにアプローチする事で、エンドユーザに手にとって頂きやすい商品設計としました。
また商品パッケージに関しては、『古き良きアメリカのドーナツ販売店』をメインコンセプトに『高品質』『親しみやすさ』『懐かしさから来る安心感』『素材』等のイメージを付与し、本格的なイメージや素材イメージを感じさせつつも手軽に喫食する事が出来る商品の性質を訴求し、エンドユーザに気軽に本格的なドーナツをお楽しみ頂ける様なデザインとしました。
＜商品特徴及び商品仕様＞
オールドファッションチョコ
１）サクサク感がアップした生地
２）国産米粉使用
３）専門店の出来立ての味と食感を常温解凍３０分で楽しめる
・内容量：５０g
・JAN：4972563150705
・賞味期限：４２５日（冷凍時）
・解凍条件：常温約３０分
・希望小売価格：オープン価格
・発売地区：全国
・発売時期：２０２６年３月１日
オールドファッションクッキー＆クリーム
１）ココアビスケット＋国産米粉使用
２）濃厚なクッキークリームの味わい
３）専門店の出来立ての味と食感を常温解凍３０分で楽しめる
・内容量：４２g
・JAN：4972563150835
・賞味期限：４２５日（冷凍時）
・解凍条件：常温約３０分
・希望小売価格：オープン価格
・発売地区：全国
・発売時期：２０２６年３月１日
ポンデドーナツチョコ
１）もちもち感がアップした生地
２）国産もち米粉使用
３）専門店の出来立ての味と食感を常温解凍３０分で楽しめる
・内容量：５０g
・JAN：4972563150699
・賞味期限：４２５日（冷凍時）
・解凍条件：常温約３０分
・希望小売価格：オープン価格
・発売地区：全国
・発売時期：２０２６年３月１日
ポンデドーナツフロマージュ
１）もちもち感がアップした生地
２）北海道産クリームチーズ＋瀬戸内レモンカット＋国産もち米粉使用
３）専門店の出来立ての味と食感を常温解凍３０分で楽しめる
・内容量：４２g
・JAN：4972563150811
・賞味期限：４２５日（冷凍時）
・解凍条件：常温約３０分
・希望小売価格：オープン価格
・発売地区：全国
