衛星用平面アンテナの世界市場2026年、グローバル市場規模（電子制御型アンテナ、機械制御型アンテナ）・分析レポートを発表
2026年2月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「衛星用平面アンテナの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、衛星用平面アンテナのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の衛星用平面アンテナ市場規模は2024年に460百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率37.9%で推移し、2031年には4261百万ドルへと再調整される見込みです。非常に高い成長率が示されており、今後の急速な市場拡大が予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。衛星通信を取り巻く政策環境の変化が、市場構造や企業戦略に与える影響を多角的に検証しています。
衛星用平面アンテナは、多数の放射素子で構成される平面構造のアンテナです。各素子に位相制御機能を持たせることで、信号の位相を変化させ、干渉効果を利用して特定方向へビームを形成します。この電子制御方式により、機械的な可動部を用いずに高速かつ柔軟な方向制御が可能です。
________________________________________
【市場成長要因】
宇宙探査および衛星打ち上げへの投資拡大、電子制御型アンテナへの需要増加、小型かつ高性能なアンテナシステムへの要求の高まりが市場成長を後押ししています。さらに、低コストかつ薄型のアンテナが商業用途および軍事用途で広く採用されていることも重要な要因です。
低軌道衛星群の展開拡大により、通信需要が世界的に増加しています。加えて、特定周波数帯域衛星の需要拡大や、自律走行車両および接続型車両の増加も市場拡大を促進しています。これらの用途では、用途特化型のフラットパネルアンテナが求められています。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細な分析を実施し、需給動向および競争環境を明確化しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、競争力の源泉を分析しています。世界および主要国における市場機会の規模算定、成長可能性評価、競争要因の分析が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは電子制御型アンテナと機械制御型アンテナに区分されています。電子制御型は高い追尾性能と応答速度を備え、今後の主流になると見込まれています。
用途別では、航空宇宙、海上、陸上移動体、その他に分類されています。航空宇宙分野では高速移動体への安定通信が求められ、海上分野では船舶通信の高度化が進んでいます。陸上移動体分野では車両通信の拡大が需要を押し上げています。
________________________________________
【主要企業動向】
本市場では、Kymeta、ThinKom、TTI、SatCube、Starwin、Phasor、SatPro、Gilat Satellite Networks、SpaceXなどが主要企業として挙げられています。
