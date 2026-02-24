ヘンケルジャパン、H2 & FC EXPO【春】～第25回［国際］水素・燃料電池展～ に出展

2026年2月24日発表



ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：浅岡 聖二）のジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部は、2026年3月17日（火）～19日（木）東京ビッグサイト（東京国際展示場）にて開催される第25回 SMART ENERGY WEEK【春】内 「H2 & FC EXPO【春】～第25回［国際］水素・燃料電池展～」に出展いたします。LOCTITE（ロックタイト）の革新的な水素に対応する接着剤・シール剤ソリューションを紹介、塗布実演も行います。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342469/images/bodyimage1】



展示製品・技術



■ 【水素対応】 ロックタイト水素対応金属配管用シール剤

LOCTITE 567、LOCTITE 577、LOCTITE 638は、水素ガス漏れに対する安全で信頼性の高いシールを確保しながら、シール溶接やコーン＆スレッド継手などの他のシール方法の複雑さと高コストを回避します。水素環境の課題に耐えるように設計されており、100% 水素ガスまでの混合物に対するKIWA GASTEC QA AR 214 の性能要件※1を満たしています。

・ 信頼性向上 -現場での漏洩ゼロを達成

・ 生産性向上 -硬化時間の短縮により工程を短縮

・ 安全性向上 -水素漏洩リスクの排除

※1 認定は一部の国で利用可能です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342469/images/bodyimage2】

■ 【水素対応】 ロックタイトフランジシール剤

LOCTITE 510、LOCTITE 518、LOCTITE 574は、成形ガスケットに伴う圧縮変形リスクや高コスト、 在庫管理の複雑さを回避しながら、 信頼性の高い漏れ防止性能を提供します。



■ ロックタイトねじゆるみ止め用接着剤

LOCTITE 243を主力とするロックタイトねじゆるみ止め用接着剤は、 振動、 熱サイクル、 衝撃荷重などによるゆるみを防止するために設計されており、 各種産業機器のねじのゆるみ止めに最適です。健康や環境に配慮して設計されたH&S（ヘルス&セーフティ）対応製品も展示いたします。



展示製品・技術の詳細は下記をご参照ください。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E3%83%98%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-d377cba9-1d28-48ad-9890-7942afd8f9ea.html#/







出展社プレゼンテーション｜水素エネルギー活用セミナー





【日時】 2026年3月17日（火） 14:30～15:00

【タイトル】

水素社会を支える“見えない技術“－水素対応シール剤・接着剤の未来

【講師】

ヘンケルジャパン（株） リードアプリケーションエンジニア マネージャー 山田 真一

【講演内容】

水素インフラでの実績から燃料電池・電解槽セルスタックまで、高圧水素環境に対応しKIWA認証を取得したシール剤を含む“見えない技術“が支える信頼性・安全性をコンパクトに解説します。

【会場】西2-B （水素エネルギー活用 セミナー 会場）







ヘンケルジャパン 展示概要





■ ヘンケルジャパンブース番号

W16-20 （西2ホール）

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342469/images/bodyimage3】

■ ブース内プレゼンテーション

毎日ブースにて、「水素対応金属配管用シール剤／フランジシール剤の紹介」、「燃料電池・電解槽におけるLOCTITEソリューション」、「人と環境に配慮した接着剤ソリューション」、「設備停止ゼロへ：現場が求める配管補修」などのミニプレゼンテーションを開催します。



■ 来場特典

ヘンケルジャパンブースにて、来場者バッチのQRスキャンをいただいたお客様は、ブースに設置の「巨大ガチャ」にチャレンジいただけます。LOCTITEロゴ入りグッズをご用意してお待ちしております。※2

※2 お一人様一回限り、なくなり次第終了とさせていただきます。







展示会概要





名称： 第25回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/about.html

H2 & FC EXPO【春】～第25回 [国際] 水素・燃料電池展～

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html

会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

会期： 2026年3月17日（火）～19日（木） 10:00 ～ 17:00

入場には事前の来場者登録が必要です。来場者登録は下記よりご登録ください。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1595021497108030-R4U



主催： RX Japan株式会社

概要： SMART ENERGY WEEKは、春・秋・関西の年3回開催される世界最大級の新エネルギー総合展です。その中でも春展は、世界最大規模として、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力などあらゆる技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。





ヘンケルについて

ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーシブテクノロジーズ（接着技術）事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にランドリー&ホームケアやヘアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE（ロックタイト）、Persil（パーシル）、Schwarzkopf（シュワルツコフ）があります。2024度の売上高は216億ユーロを超え、営業利益はおよそ31億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に約47,000名の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報はこちらwww.henkel.com をご覧ください。



ヘンケルジャパンウェブサイト： https://www.henkel.co.jp

ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト：https://next.henkel-adhesives.com/jp

ヘンケルジャパン接着事業技術部門

ジェネラルマニュファクチャリング＆メンテナンス事業部 Instagram：https://www.instagram.com/loctitejp/

ヘンケルジャパン接着技術事業部門YouTube：https://www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies













配信元企業：ヘンケルジャパン株式会社

プレスリリース詳細へ