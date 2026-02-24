アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『血界戦線』のオンラインくじが登場！ レオ達が“テーマパーク”で楽しむ可愛いデフォルメイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『血界戦線』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き起こしたデフォルメイラストも登場！
レオナルド、クラウス、ザップ、スティーブンの4人がテーマパークで楽しんでいるイラストは必見
です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『血界戦線』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342375/images/bodyimage1】
【景品ラインアップ】
《A 賞》 10周年だよ！全員集合キャンバスボード（全1種）/2%
《B 賞》 マグカップ（全1種）/4%
《C 賞》 雑誌風コレクションアクリルブロックキーホルダー（全6種からランダム）/14%
《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全8種からランダム）/32%
《E 賞》 ステッカー2枚セット（全10種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342375/images/bodyimage2】
＼TVアニメ『血界戦線』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【チケット風カード(全4種）】をランダムで1枚プレゼン
ト！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342375/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A 賞》 10周年だよ！全員集合キャンバスボード(全1種)
場面写を使用した“キャンバスボード”です。
10周年を記念してキャラクターが集合した豪華なデザインとなっております！
・素材：木材、化繊
・サイズ：F3号（W273mm×H220mm 以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B 賞》 マグカップ（全1種）
描き起こしデフォルメイラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもお
すすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約 82mm/高さ約 96mm 以内
----------------------------------------------------------------------------
《C 賞》 雑誌風コレクションアクリルブロックキーホルダー（全6種からランダム）
キービジュアルや版権イラストを使用した“雑誌風コレクションアクリルブロックキーホルダー”です。
まるで本物の雑誌のようなおしゃれなデザインとなっております！
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約 W50mm×H70mm×D8mm 以内
----------------------------------------------------------------------------
《D 賞》 ミニアクリルスタンド（全8種からランダム）
描き起こしデフォルメイラストや作中の名シーンを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
並べて飾ればとっても可愛い♪
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W60mm?H75mm 以内 台座 約 W60mm?H30mm 以内
----------------------------------------------------------------------------
《E 賞》 ステッカー2枚セット（全10種からランダム）
描き起こしデフォルメイラストや立ち絵などを使用した“ステッカー2枚セット”です！
コレクションとしてはもちろん、スマホケースなどに挟んでもとっても可愛いです！
・素材：紙
・サイズ：約 W82mm×H82mm 以内
----------------------------------------------------------------------------
