【訂正とお詫び】消費者による食品・食材評価制度『第96回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
2026年2月16日（月）12:00に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆さまには深くお詫び申し上げます。
※対象プレスリリース
・2026年2月16日（月）12:00配信のプレスリリース
消費者による食品・食材評価制度『第96回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
【7品目】 「ミートソース」が北海道で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：手作り牛肉たっぷり贅沢ミート
会社名：標茶町農業協同組合
商品概要：口に入れた瞬間に牛肉の旨みが広がり、コクのある味わいが主役になります。トマトケチャップのまろやかな酸味とほのかな甘みが加わり、角の取れた優しい味にまとまっています。香味野菜の甘みと牛肉の深い味わいがバランスよく調和し、ケチャップ由来の懐かしさが同居したなかで家庭的なホッとする後味です。
住 所：北海道川上郡標茶町開運9-6
問合せ：015-485-2125
https://www.sip.jp/~ja-shibecya/
内容量：450g
希望小売価格：1,090円（税込）
■評価されたポイント■
・牛ひき肉がたくさん入っていて満足度が高い
・牛肉の旨味と野菜、スパイスがマッチしている
・パッケージの茶色が牛肉の味わいを想像させ、購買意欲が湧く
・本物志向の人が満足できる牛肉の量が入っている
・製造現場の熱量が伝わってくる商品
・農協として、安心と安全に対する姿勢が素晴らしい
・工程管理などの安全性の配慮が高い
※訂正内容
（誤）希望小売価格：1,010円（税込）
（正）希望小売価格：1,090円（税込）
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
消費者による食品・食材評価制度『第96回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第96回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年2月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：にしん切り込みチーズ風味和え
会社名：おたる夢市場
商品概要：北海道の伝統食であるニシンの切込に、チーズ風味を組み合わせた新しいタイプのおつまみです。従来の切込は通好みのイメージが強い中、本商品ではチーズのまろやかさを加えることで食べやすく仕上げ、幅広い世代に楽しんでいただける味わいを目指しています。パッケージは北海道らしさと新しさを両立させた明るい黄色を基調とし、店頭で手に取りやすいデザインを採用。少量で試しやすく、晩酌や食卓のあと一品として使いやすい点も特徴です。家飲み需要の高まりや“意外性のある味の組み合わせ”といったトレンドにも合致しており、新しい北海道のおつまみとして提案できる商品です。ワインや日本酒と相性抜群です。
住 所：北海道小樽市稲穂2-13-9
問合せ：0134-22-0555
https://otaru-yumeichiba.com/index.html
内容量：100g
販売価格：580円（税込）
■評価されたポイント■
・にしんの旨味と発酵の力強さが良い
・チーズのまろやかさによる味の調和がとれている逸品
・切り込み特有のコクと深み、味の余韻をしっかり感じる
