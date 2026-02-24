食品、ヘルスケア、物流分野からの需要増加により、世界のドライアイス市場は2033年までに39億米ドルに達する見込み
コールドチェーンインフラの拡大に伴い市場成長が加速
世界のドライアイス市場は、2024年に19億2,000万米ドルと評価され、2033年には39億米ドルに達すると予測されています。2025年から2033年の予測期間中は、年平均成長率（CAGR）8.2%で堅調に成長が見込まれます。食品保存、医薬品輸送、産業用洗浄、eコマース物流における需要の着実な増加が、世界的な市場拡大を牽引しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/dry-ice-market
二酸化炭素（CO?）の固体であるドライアイスは、その極低温（-78.5℃）と昇華特性（液状残留物の発生を抑制）により、冷蔵および温度管理された保管に広く使用されています。特に生鮮食品や温度に敏感な医療製品などのコールドチェーン物流における役割の拡大は、市場ポテンシャルを高めています。
食品・飲料業界からの需要増加が市場見通しを強化
ドライアイス市場の主要な成長要因の一つは、食品・飲料業界の拡大です。冷凍食品、調理済み食品、水産物の輸出、温度に敏感な製品に対する消費者の需要が高まる中、ドライアイスは安全かつ効率的な輸送を確保する上で重要な役割を果たしています。
オンライン食料品プラットフォームと越境食品貿易の急速な成長により、信頼性の高い冷蔵ソリューションの必要性がさらに高まっています。ドライアイスは、輸送中の低温維持において費用対効果が高く環境効率の高いソリューションを提供するため、食品メーカーや流通業者にとって不可欠な存在となっています。
医薬品・ヘルスケア物流が大幅な成長を牽引
医薬品セクターは、ドライアイス需要の大きな牽引役として台頭しています。ワクチン流通ネットワーク、生物製剤、超低温保管を必要とする特殊医薬品の世界的な拡大は、市場機会を大幅に拡大しています。
ヘルスケアサプライチェーンの高度化が進む中、ドライアイスは無毒、無残留物、そして効果的な冷却特性を持つことから、依然として好ましい冷却媒体となっています。臨床試験の輸送、バイオテクノロジー研究材料、温度に敏感な医療製品の需要増加は、予測期間を通じて高い成長率を維持すると予想されます。
産業用途と洗浄技術が加速
ドライアイスは冷蔵用途に加え、産業用洗浄プロセスにも広く利用されています。ドライアイスブラスト技術は、製造工場、自動車製造工場、発電施設、食品加工工場などにおいて、非研磨性洗浄用途としてますます導入が進んでいます。
この環境に優しい洗浄方法は、水の使用量を削減し、二次廃棄物を削減し、ダウンタイムを最小限に抑えることで、運用効率を向上させます。産業界が持続可能で効率的なメンテナンスソリューションに注力するにつれ、ドライアイスブラストの需要は着実に拡大すると予想されています。
拡大するEコマースとコールドチェーン物流が市場拡大を後押し
医薬品、専門食品、ミールキットサービスなどにおける世界的なEコマースの急速な成長により、温度管理された包装ソリューションのニーズが高まっています。ドライアイスは、長距離輸送中の製品の完全性を保つために、断熱輸送コンテナで広く使用されています。
発展途上国も、食品廃棄物の削減とサプライチェーンの効率向上のため、コールドチェーンインフラに多額の投資を行っています。これらの進展は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカのドライアイスメーカーにとって大きなビジネスチャンスを生み出すと期待されています。
