減税級！？大出血算（決算）セール開催！ 最大10％還元でお客様の家計を応援します！
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、物価高騰が続く中、お客様の暮らしを応援するべく、政府が検討を進めている食料品の消費税減税に先駆け、「減税級！？大出血算（決算）セール」を開催中です。対象家電のご購入で最大10％ポイント還元＆最大5万円で下取りのほか、出血覚悟の大掘り出し物市を開催し、約5000品目の値下げを行います。ぜひお近くのノジマへお越しください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342468/images/bodyimage1】
【セール内容】
期間：～2026年3月31日（火）
(1) 対象商品のご購入で最大10％ポイント還元！
(2) 5000品目一斉値下げ！大掘り出し物市最大50％OFF！
(3) 買い替えで下取り最大5万円引き！
(4) モバイル会員新規登録で合計1,000円分還元！
※各特典はモバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限る。
※モバイル会員新規登録特典の内訳は500円分ポイント還元＋後日使える期間限定の500円引きクーポンとなります。クーポンの利用期間は2026年４月１日（水）～５月31日（日）となります。税込1,000円以上のお買い物でご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342468/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ノジマ
