この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2026年２月24日（火）より、日本らしい香りを楽しめる『フレーバードリップバッグコーヒー（柚子）／（抹茶）』を発売いたします。爽やかな「柚子」、深みのある「抹茶」のフレーバーとコーヒーの香りが調和した味わいです。コーヒーの香ばしさに「和の香り」が寄り添う心地よい一杯を、ぜひお楽しみください。

2026年2月24日（火）～ オンラインショップおよび直営店舗にて販売

https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=51

～商品特長～

**アラビカ100%コーヒー**アラビカ100%コーヒーを使用したフレーバードリップバッグコーヒー（柚子）／（抹茶）です。

コーヒー×和がテーマ

「柚子」「抹茶」という日本らしい香りを楽しむ、フレーバードリップバッグコーヒーです。爽やかな「柚子」、深みのある「抹茶」のフレーバーとコーヒーの香りが調和した味わいです。

おいしさ

「柚子」爽やかでフレッシュな柑橘系の香りが特徴です。「抹茶」穏やかで落ち着いた深みとまろやかさが特徴です。

【商品名】 フレーバードリップバッグコーヒー（柚子）／（抹茶）【発売日】 2026年02月24日（火）～【販売場所】キャラバンコーヒー直営店 公式オンラインショップ【内容量】 1 袋（10g）【販売価格】226円（税込み）【原材料】コーヒー豆（生豆生産国名:ベトナム）／香料

【公式オンラインショップ商品ページ】https://www.caravan-coffee.jp/item?goods_group_id=51

《公式オンラインショップ》https://www.caravan-coffee.jp 《直営店舗一覧》https://www.caravan-coffee.com/shop

【キャラバンコーヒー】1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。https://www.caravan-coffee.com/ https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928

【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。https://www.unimat-life.co.jp/ https://www.unimat-caravan.co.jp/