株式会社メテオ(本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 裕滋、以下：メテオ)は、医療動画配信サービス「Medical*Online Video」において、2026年2月24日(火)より、日本を代表する医学総合雑誌『日本臨牀』とのコラボレーションによる新動画シリーズの配信を開始します。

本企画は、肥満症・心不全・IgG4関連疾患の3領域を同時に立ち上げ、今後も順次コンテンツを追加していくシリーズ型プロジェクトです。雑誌特集の知見を動画として体系的に学べる点が大きな特徴であり、臨床医の継続的な知識アップデートを支援します。





Medical*Online Video 肥満症・心不全・IgG4関連疾患

https://video.medicalonline.jp/feature









■肥満症診療はいま大きく変わる

―新薬・手術・ガイドラインの最前線―

監修：横手 幸太郎先生(千葉大学 学長)

肥満症

https://video.medicalonline.jp/feature/18





2024年、日本の肥満症診療は大きな転換期を迎えました。30年ぶりとなる新規治療薬の登場に加え、減量・代謝改善手術の保険適用拡大により、治療の選択肢は大きく広がっています。生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られなかった患者にも、QOL向上が期待できる時代が到来しました。

本動画特集では、雑誌『日本臨牀』特集「肥満症2024」を基に、最新の診断基準と治療の考え方を、基礎から実臨床まで分かりやすく解説します。「明日の診療からすぐ使える」肥満症診療のポイントを順次公開予定です。









■心不全診療は「総合力」の時代へ

―多面的視点で捉え直す新常識―

監修：筒井 裕之先生(国際医療福祉大学 副学長)

心不全

https://video.medicalonline.jp/feature/17





心不全診療は、高齢化と疾患の複雑化により、高度な判断力が求められる領域です。本動画特集は、雑誌『日本臨牀』特集「心不全の診療2024」を基に、最新エビデンスと臨床思考プロセスを実践的に解説します。

国際的な定義・分類、HFrEFの薬物療法、MitraClip等の先進デバイス、LVAD・心臓移植、心アミロイドーシス、フレイル・サルコペニア対策、多職種連携による疾病管理等、多岐にわたるテーマを順次公開予定です。臨床医の知見をアップデートし、心不全診療の質向上に寄与します。









■IgG4関連疾患

―最新の診断と治療の考え方―

監修：田中 良哉先生(産業医科大学 教授)

IgG4

https://video.medicalonline.jp/feature/16





IgG4関連疾患は、多臓器病変を特徴とする全身性疾患で、2000年代に概念が確立された比較的新しい疾患群です。近年では様々な臓器に病変が及ぶことが報告されており、診断には臓器横断的な視点と総合的判断が求められます。

本動画特集は、雑誌『日本臨牀』特集「IgG4関連疾患」を基に、国際基準整備の歴史から診断・分類基準、症例までを包括的に学べる構成としました。専門医から一般内科医まで、本疾患の徴候を見逃さず、適切な診断・治療へ導くための実践的な思考法を学べる内容です。今後もシリーズとして順次公開予定です。









■その他：医療法律相談シリーズに2動画を追加

・個人情報の取り扱いについて

個人情報の取扱いについて

https://video.medicalonline.jp/videos/849





・患者が他患者を殴って傷害を負わせた場合の対応

患者が他患者を殴ってしまった

https://video.medicalonline.jp/videos/850









■Medical*Online Videoについて

「Medical*Online Video」は、医師・看護師・リハビリ職・臨床検査技師・放射線技師・学生など、すべての医療従事者に向けて医療手技や診療・教育に関する動画を提供する配信サービスです。

現在、オリジナル動画を多数配信中。各分野の第一線の専門家と連携し、臨床現場で活用できる実践的コンテンツの拡充を進めています。

Medical*Online Video： https://video.medicalonline.jp/









■Medical*Onlineについて

Medical*Onlineは、メテオが2000年に開始した医学文献電子配信サービスです。現在、商業出版系医学雑誌・学会誌等、約1,700ジャーナル・約440万文献を配信し、全国の大学・病院・研究機関で導入されています。

Medical*Online： https://www.medicalonline.jp/









■会社概要

株式会社メテオ

代表取締役：田原 裕滋

所在地 ：東京都千代田区神田須田町2丁目7番3号 VOLT秋葉原2F