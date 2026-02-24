株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2026年3月5日(木)より、｢MLBPlayers, Inc.｣のGiGO限定景品を展開いたします。

開催概要

■開催期間：2026年3月5日(木)より、Vol.1･Vol.2共に順次登場予定■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。■限定景品：・Tシャツ・バスタオル・クッション■起用選手：・大谷 翔平 選手・ダルビッシュ 有 選手・山本 由伸 選手・鈴木 誠也 選手・マイク・トラウト 選手・今永 昇太 選手・千賀 滉大 選手・アーロン・ジャッジ 選手

デザイン

・Tシャツフロントには選手画像を大きくプリントし、バックには背番号･選手名･選手サインを配置した、定番のシンプルなデザインとなっています。

・バスタオル選手画像･選手名･背番号などが大きくプリントされ、鮮やかなグラデーションで表現したVol.1、シンプルなデザインのVol.2の2種類を展開いたします。球場でも目立つ120cmの大判サイズです。

・クッション自宅で使いやすい40cmの大きめサイズ。Vol.1、Vol.2でデザインが異なり、それぞれ使用されている選手画像も変わります。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

著作権表記

©MLB Players,Inc©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.